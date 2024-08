Für Nördlingens Zweite wird es nach der nächsten Niederlage eng

Der TSV-Zweiten fehlt in der Fußball-Bezirksliga nach wie vor das Glück. Beim 0:1 (0:0) am vergangenen Donnerstag gegen den BC Rinnenthal lassen die U23-Spieler beste Chancen liegen und werden, wie das im Fußball oft so ist, dafür bestraft. Das Spiel am Sonntag gegen den FC Horgau (15.30 Uhr im Rieser Sportpark) gewinnt damit noch mehr an Bedeutung, haben die Nördlinger doch weiterhin erst einen Punkt auf dem Konto.

