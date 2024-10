Spektakulärer 6:3-Sieg für die Göttler-Elf gegen Dinkelscherben

Beide Abwehrreihen zeigten sich bei der Bezirksliga-Partie zwischen dem TSV Nördlingen II und dem TSV Dinkelscherben am Sonntag nicht immer auf der Höhe, weshalb den Stürmern das Toreschießen leichtgemacht wurde. Trainer Michael Göttler deutete nach dem Spiel dann auch an: „Oft geht sowas nicht gut!“ In diesem Fall sollte es aber gut gehen, denn seine Nördlinger Mannschaft ging als Sieger aus dem 6:3-Spektakel hervor.

