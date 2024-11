Noch zwei Heimspiele bestreiten die Fußball-U23-Junioren des TSV Nördlingen dieses Jahr in der Bezirksliga Nord. Am Sonntag (14 Uhr, Rieser Sportpark) ist der VfL Ecknach zu Gast. Der kommt mit Rückenwind ins Ries, doch TSV-Coach Göttler kann auf starke Rückkehrer in seiner Mannschaft zurückgreifen.

