U23 des TSV Nördlingen fährt ohne Furcht nach Jettingen

Die U23-Fußballer des TSV Nördlingen – auch bekannt als TSV Nördlingen II – haben nach einem schwierigen Saisonstart am vergangenen Wochenende den ersten Sieg in der Bezirksliga eingefahren, das umjubelte 4:0 gegen den FC Horgau kam für das junge Team genau zur rechten Zeit. Am Sonntag, 15 Uhr, steht das Auswärtsspiel beim VfR Jettingen an – eine gestandene Bezirksligamannschaft mit bislang starker Bilanz. Doch das Rieser Selbstvertrauen ist groß: Laut TSV-Coach Michael Göttler muss sich seine Mannschaft im Mindeltal nicht verstecken.

