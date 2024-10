0:4 gegen Hollenbach: Nördlingens Zweite kassiert höchste Saisonniederlage

Mit einer herben Niederlage im Gepäck ist die U23-Truppe des TSV 1861 Nördlingen, die wie auch in der Vorwoche erneut auf ihren erkrankten Torjäger Luis Schüler verzichten mussten, aus dem Krebsbachtal zurück in die Riesmetropole gereist. Am Ende kassierte die Göttler-Elf beim Tabellenführer der Bezirksliga Schwaben Nord, dem TSV Hollenbach, mit 0:4 (0:1) die bisher höchste Saisonniederlage.

