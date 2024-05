Fußball

07:00 Uhr

Ein Remis kann für Holzkirchen schon den Abstieg bedeuten

Danny Draxler (in blau-gelb) fehlt dem SV Holzkirchen wegen eines Muskelfaserrisses.

Plus Der SVH braucht einen Sieg gegen Griesbeckerszell, um gegen Rain noch Chancen zu haben. Spielertrainer Buser sagt: "Ich glaube felsenfest an diese Chance."

Von Klaus Jais

Der Fußball-Bezirksligist SV Holzkirchen ist drei Spieltage vor Saisonende zwar nicht abgestiegen, aber der Relegationsplatz Nummer 14 ist noch möglich. Diesen hat momentan der TSV Rain II mit 23 Punkten inne, das sind sechs Punkte mehr als der SVH. Das bedeutet für die Rieser, dass beim sonntäglichen Gastspiel beim Mitaufsteiger SC Griesbeckerzell nur ein Sieg zählt, ein Remis kann bereits den Abstieg bedeuten. Spielbeginn beim SCG ist um 15 Uhr, das Hinspiel gewann Holzkirchen mit 2:1.

Die Mannschaft aus dem Landkreis Aichach-Friedberg liegt aktuell mit 28 Punkten auf dem ersten Nichtabstiegsplatz. Einholen kann den SCG nur noch der fünf Punkte dahinter liegende FC Gundelfingen II. Mit Sebastian Kinzel haben die Gastgeber den Top-Torjäger der Liga in ihren Reihen (bereits 21 Tore). Der 35-Jährige wird zur neuen Saison Spielertrainer in Gebenhofen. Auch der aktuelle Spielertrainer der Griesbeckerzeller, Matthias Kefer, hat in der nächsten Saison ein neues Betätigungsfeld: Er wird Spielertrainer beim SV Thierhaupten.

