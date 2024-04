Ein Rückkehrer könnte dem SV Holzkirchen noch einmal Beine machen

Plus Fußball-Bezirksliga: Armin Rau steht womöglich vor einem Comeback. Gegen den TSV Gersthofen könnte er schon auflaufen. Worauf Coach Buser außerdem setzt.

Das vergangene Wochenende war für Fußball-Bezirksligist SV Holzkirchen deprimierend: Drei von vier Mitabstiegskonkurrenten ( Glött, Griesbeckerzell, Rain II) gewannen ihre Spiele, nur der FC Gundelfingen II ging leer aus. Und das eigene Heimspiel gegen den VfR Neuburg wurde ebenfalls verloren (0:2). Noch sind 15 Punkte zu vergeben, realistisch ist der drittletzte Platz, den aktuell der TSV Rain II belegt. Der Abstand beträgt fünf Punkte. Zum Erreichen des drittletzten Platzes sollte der SVH an diesem Samstag um 15 Uhr beim TSV Gersthofen punkten.

Die Autobahner haben eine ähnliche Ausgangslage wie Holzkirchens vorheriger Gegner VfR Neuburg. Nach oben ist der Zug abgefahren und nach hinten kann auch nicht mehr viel passieren. Die 37 erzielten Punkte verteilen sich auf 22 Heim- und 15 Auswärtszähler. Gersthofen hat eine relativ gute Serie, denn von den letzten fünf Spielen wurden vier gewonnen und nur das Heimspiel gegen Griesbeckerzell verloren.