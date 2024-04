Fußball

20:45 Uhr

FSV Reimlingen verliert wichtige Punkte auf den Relegationsplatz

Plus Fußball-Kreisliga: Alerheim gewinnt 2:1 in Höchstädt. Riedlingen und Marktoffingen müssen sich 0:1 geschlagen geben. Wemding und Ebermergen trennen sich 2:2.

Nach dem 3:1-Sieg in Höchstädt kann Nördlingen nun den dritten Sieg in Folge in der Kreisliga Nord für sich verbuchen: Die zweite Mannschaft des TSV gewinnt 2:1 gegen Oettingen. Durch das Unentschieden in Mertingen verpasst Maihingen den Anschluss an Spitzenreiter Nördlingen und kämpft jetzt mit Alerheim um Platz zwei. Die Partie Möttingen gegen Reimlingen endet torlos, womit Reimlingen im Rennen um Platz zwei zurückfällt.

TSV Wemding – SG Ebermergen/Mündling-Sulzdorf 2:2 (1:1). Bereits in der zweiten Minute die erste Großchance für die SG, als Marco Rühl nach einem Abwehrpatzer vor Heim-Keeper Kim Weiß auftauchte, aber an diesem scheiterte. Mit dem ersten gelungenen Angriff dann das 1:0 für den TSV: Florian Veit wurde schön angespielt, ließ für Manuel Fensterer abprallen und dieser traf ins leere Tor (14.). Danach wurden die Gäste zunehmend stärker und belohnten sich mit dem Ausgleich durch einen Heber von Rühl über Weiß (27.). Nach dem Seitenwechsel entwickelte sich ein spannender Schlagabtausch. Dabei war die SG in der letzten halben Stunde klar überlegen und ließ mehrere gute Chancen aus oder scheiterte an Weiß. Immer wieder brannte es im Wemdinger Strafraum. Umso überraschender, als in der Schlussminute Robert Hofmann bei einem Konter SG-Torhüter Dennis Macho umspielte und aus spitzem Winkel zum 2:1 traf (90.). Doch das letzte Wort hatten die Gäste: Eine Uneinigkeit in der Abwehr nutzte Andreas Göttler zum 2:2 (90.+3). Zuschauer: 100. (unf)

