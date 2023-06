Fußball

17:30 Uhr

Fußball-Relegation: Bittere Niederlage für die SG Birkhausen/Munzingen

Plus Im Spiel gegen Wittislingen liegen die Rieser bis kurz vor Schluss vorn. Dann kassiert die SG den Ausgleich, in der Verlängerung geht das Spiel verloren.

Der TSV Wittislingen hat das Entscheidungsspiel um den Klassenerhalt in der Kreisklasse gegen die SG Birkhausen/Munzingen mit 2:1 (1:1) nach Verlängerung gewonnen. Circa 400 Zuschauerinnen und Zuschauern sahen das Spiel am Montagabend in Mönchsdeggingen. Die Rieser spielten seit 2018 in der Kreisklasse, für die Wittislinger, die in den 90er-Jahren sogar in der Bezirksliga spielten, war es erst die erste Saison nach dem Aufstieg 2022. Nach der Niederlage muss die SG, die erst am letzten Spieltag auf den Relegationsplatz gerutscht ist, nach fünf Jahren zurück in die A-Klasse.

Die erste Hälfte gehörte ausschließlich den Riesern. In der elften Minute spielte Benjamin Traber auf Christian Westphal, der aber am kurzen Pfosten vorbeischoss. Nur zwei Minuten später der Führungstreffer für die Rieser: Daniel Leimingers Hereingabe schob der völlig unbedrängte Niklas Schabert ins eigene Tor. Die SG war nun erst recht im Vorteil. Florian Bauer verfehlte gleich zweimal nur knapp das Ziel (17./18.). Dann scheiterte Leiminger nach einem Zuspiel von Jonas Rauwolf aus elf Metern an Torwart Schuster, der nachfassen musste. Leiminger hatte zwei Abschlüsse, einer davon flog knapp drüber. Die Rieser spielten weiter im Vorwärtsgang, vom TSV war in der Offensive nichts zu sehen. Eine halbe Stunde war gespielt, als der Linksschuss von Leiminger genau beim Torwart landete. Dann waren Kapitän Johannes Mayer und Torwart Maximilian Schuster fast gleichzeitig am Ball, doch ein Foul lag nicht vor (43.). Noch vor der Pause bot sich die Chance zum 2:0, als zunächst Bauer am Torwart scheiterte, den Abpraller köpfte Leiminger aufs Tor, doch kurz vor der Torlinie rettete ein Wittislinger.

