Holzkirchen will nach dem ersten Saisonsieg nachlegen

Plus Der SVH will gegen Neuburg gewinnen, muss aber vielleicht auf manche Spieler verzichten. Spielertrainer Buser erklärt, warum er nur zwei Mal gewechselt hat.

Von Klaus Jais

Nach dem ersten Saisonsieg will der Fußball-Bezirksligist SV Holzkirchen nachlegen und beweisen, dass der 2:1-Sieg über den TSV Hollenbach keine Eintagsfliege war. An diesem Samstag (15 Uhr, Sparkassen-Arena am Unteren Brandl) wartet die Aufgabe beim VfR Neuburg, der mit vier Siegen, vier Niederlagen, einem Unentschieden und 16:16 Tore eine völlig ausgeglichene Bilanz hat.

Neu beim VfR Neuburg ist Trainer Marco Küntzel, der die Akteure erst einmal kennenlernen und sich ein Bild machen musste. „Ich gehe unvoreingenommen an die Aufgabe heran, will mir zunächst die Qualität der Spieler und das Umfeld anschauen“, so Trainer Küntzel. In den kommenden Wochen werde sich dann zeigen, wer zum Kader der ersten Mannschaft gehört oder in erster Linie bei der Zweiten spielen werden, jenes Team wird künftig von Michael Scheuermeyer trainiert.

