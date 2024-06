Königstransfer für den TSV: Nördlingen holt Rathgeber aus FCA-Reserve

Unter anderem Hans Rathgeber spielt in der neuen Saison beim TSV Nördlingen, er war ein "Wunschspieler". Doch auch die weiteren Neuzugänge kennen den Verein.

Die beiden Fußball-Herrenmannschaften des TSV Nördlingen haben am kommenden Wochenende ihre ersten Vorbereitungsspiele auf dem Programm: Die Bayernligamannschaft spielt jeweils im Rieser Sportpark, am Samstag gegen den SC 04 Schwabach (Schiedsrichter Stefan Baur) und am Sonntag gegen den FC Ingolstadt 04 II. Beide Spiele beginnen um 14 Uhr. Die Bezirksligamannschaft gastiert am Samstag um 15 Uhr beim TSV Wertingen. Bei den ersten Trainingseinheiten fehlte nur der in Urlaub weilende Simon Gruber. Dafür gab es neue Gesichter, wobei die Neuen alle schon mal das Trikot des TSV Nördlingen übergestreift hatten. Neu ist allen voran der Trainer: Daniel Kerscher (39), der aus Enkingen stammt und in Möttingen wohnt, war bereits von 2017 bis 2022 Trainer verschiedener TSV-Mannschaften (B-Junioren, A-Junioren, Bezirksliga, Bayernliga, Landesliga).

Bisher waren es zwei externe Zugänge, nämlich der Genderkinger Julian Bosch, der schon 2016/17 in der A-Jugend-Bayernliga des TSV spielte, dann eine Saison in der A-Jugend des FV Illertissen verbrachte und weiter von 2018 bis 2023 wieder für die Rieser kickte. Die vergangene Saison spielte der 25-Jährige für den TSV Rain (30 Spiele, ein Tor), doch die Annehmlichkeit des sehr kurzen Anreisewegs ins Training war ihm nicht so wichtig wie andere Dinge.

Hans Rathgeber spielt ab jetzt für den TSV Nördlingen

Ebenfalls ein Rückkehrer ist Oscar Ladenburger. Der 20-Jährige war bereits von 2018 bis 2022 im Nachwuchs der Nördlinger aktiv. Im älteren A-Jugendjahrgang schloss sich der Wilburgstettener dann der U19 der SpVgg Ansbach an und landete anschließend beim Südwest-Landesligisten SC Aufkirchen. Bei den Mittelfranken aus dem Landkreis Ansbach zählte der Youngster zu den Entdeckungen der laufenden Saison. Mit 13 Treffern in 34 Einsätzen hatte der Offensivmann großen Anteil daran, dass die Aufkirchner wenigstens die Relegation erreichten, dort aber gegen Zirndorf scheiterten.

Der externe Neuzuggang Nummer drei ist zugleich der Königstransfer. Der Bayernligist verstärkt sich zur neuen Saison mit Hans Rathgeber. Der 21-Jährige Reimlinger ist ein "Rieser Junge", spielte in der Saison 2015/16 bei den D-Junioren des TSV Nördlingen in der Bezirksoberliga (7 Saisontore), wechselte im C-Jugendbereich von Nördlingen in den Nachwuchsbereich des FC Augsburg. Beim Bundesligisten durchlief er dann sämtliche Altersstufen und debütierte in der Spielzeit 2022/23 im Herrenbereich in der Regionalliga Bayern. In der Profireserve des FCA gehörte der 21-jährige Defensivspezialist unter Coach Tobias Strobl zum erweiterten Stammpersonal und absolvierte in den beiden vergangenen Spielzeiten insgesamt beachtliche 52 Einsätze in der höchsten Amateurklasse. Dabei gelangen ihm auch zwei Treffer.

Nördlingens Sportlicher Leiter Julian Brandt: "Hans war unser Wunschspieler"

Nach acht Jahren beim FC Augsburg kehrt Rathgeber nun zum TSV 1861 Nördlingen zurück. Nördlingens Sportlicher Leiter Julian Brandt sagt zum Transfer: "Ich freue mich extrem, einen Spieler mit dieser Qualität aus der Regionalliga von unserem Weg und unserer Philosophie überzeugt zu haben. Unser erstes Gespräch hatten wir im November 2023 und ich hatte immer ein sehr positives Gefühl. Hans war unser absoluter Wunschspieler, er gibt uns extreme Variabilität, kann auf mehreren Positionen spielen und ist ein Rieser Junge." Zudem haben die Rieser einige Nachwuchstalente aus der eigenen Jugend in den Bayernliga-Kader mit aufgenommen, beispielsweise den Kapitän der U19, Niklas Rothgang (aus Ehringen) und den Amerbacher Jan Reicherzer, der die U19-Saison mit 13 Toren beendete. Rothgang traf siebenmal.