Klare Sache für den Spitzenreiter der Kreisklasse Nord 1

Keine allzu großen Überraschungen gab es am 9. Spieltag der Kreisklasse Nord 1. Tabellenführer SV Mauren siegte souverän mit 3:0 in Minderoffingen und hielt seinen Sechs-Punkte-Vorsprung. Auch das Verfolgerfeld mit dem Sportclub D.L.P., der SpVgg Deiningen und Flotzheim/Fünfstetten kam zu klaren Heimsiegen. Im Tabellenkeller überraschten Ederheim (4:1 in Mönchsdeggingen) und Harburg (4:1 in Laub) mit Auswärtssiegen und konnten damit Boden gutmachen.

Thomas Unflath Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Kreisklasse Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

D.L.P Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis