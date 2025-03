Flotzheim/Fünfstetten verliert das Verfolgerduell

Am 16. Spieltag der Kreisklasse Nord 1 hat der Sportclub D.L.P. einen Kantersieg gelandet und Minderoffingen gleich mit 7:0 abgefertigt. Trotzdem bleibt es bei drei Punkten Rückstand auf den Spitzenreiter SV Mauren, der sich im Derby bei Harburg knapp mit 3:2 durchsetzte. Die SpVgg Deiningen führt nach dem zweiten Auswärtssieg in Folge (1:0 in Flotzheim) mit einigem Rückstand ein breites Mittelfeld an. Im Tabellenkeller konnte Mönchsdeggingen mit dem 2:0-Sieg in Megesheim an Minderoffingen auf Platz zwölf vorbeiziehen.

