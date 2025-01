Dominik Kohnle bleibt Trainer des FSV Reimlingen

Sebastian Liebhäuser, seit zwei Jahren Abteilungsleiter Fußball beim FSV Reimlingen, teilt mit, dass der aktuelle Spielertrainer Dominik Kohnle auch in der Saison 2025/26 den derzeitigen Tabellenführer der Kreisliga Nord trainieren wird. Für Liebhäuser lautet das Ziel Aufstieg in die Bezirksliga: „Wenn man als Herbstmeister in die Winterpause geht, dann ist diese Zielsetzung legitim.“

Klaus Jais Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Dominik Kohnle Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

FSV Reimlingen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis