Michael Klaus ist neuer Trainer des SV Schwörsheim-Munningen

Plus Klaus löst Interimscoach Nico Tengler ab. Der neue Mann ist laut Abteilungsleiter Eber die Optimallösung für den A-Klassisten. Welche Erfahrung er mitbringt.

Der 45-jährige Michael Klaus (Stammverein FC Maihingen) wird ab sofort den Posten des Cheftrainers der ersten Mannschaft des SV Schwörsheim-Munningen (A-Klasse Nord) übernehmen, den zuvor Interimscoach Nico Tengler für sechs Wochen innehatte.

„In diesem Zuge möchten wir uns noch einmal bei Nico Tengler sehr bedanken, der das Amt mit voller Begeisterung und vollem Einsatz ausgeführt, und in sechs Spielen vier Siege, ein Unentschieden und eine Niederlage erzielt hat“, erklärt Abteilungsleiter Daniel Eber. Tengler habe auch bei der Trainersuche zusammen mit Co-Trainer Felix Stockinger und Ehrenvorstand Engelbert Stockinger mitgewirkt. Eber weiter: „Wir sind sehr froh, dass wir relativ schnell mit Michael einen optimalen Trainer für uns gefunden haben. Er bringt über 20 Jahre Trainererfahrung mit, und wir sind überzeugt, dass wir für unsere Mannschaft die Optimallösung gefunden haben. Wir freuen uns alle auf eine gute und erfolgreiche Zusammenarbeit mit Michael.“