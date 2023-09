Fußball

vor 32 Min.

Nördlingen feiert Derbysieg gegen Rain vor fast 1000 Zuschauern

Plus Fußball-Bayernliga: Eine starke erste Halbzeit führt den TSV Nördlingen zu einem 3:1-Sieg gegen Rain. Die Gäste bleiben hinter den Erwartungen zurück.

Von Nico Lutz

Besser hätten die Bedingungen für das erste Derby seit fünf Jahren zwischen dem TSV Nördlingen und dem TSV Rain nicht sein können: Bei strahlendem Sonnenschein und sommerlichen 25 Grad hatten sich am Samstagabend 940 Zuschauerinnen und Zuschauer im Gerd-Müller-Stadion eingefunden, die Nördlinger Ultras sorgten für Stimmung und waren mit einem großen „Derbysieger“-Spruchband bereit für das, was folgen sollte.

Nördlingens Trainer Karl Schreitmüller veränderte seine Startelf im Vergleich zur Niederlage gegen Schwaben Augsburg auf vier Positionen: Torhüter Alverik Montag, Mirko Puscher, Jonathan Grimm und Mario Taglieber spielten von Anfang an. Sein Gegenüber Tjark Dannemann präsentierte zwei Veränderungen in der ersten Reihe, Fabian Triebel und Tim Härtel. Die Gäste verpassten nach drei Minuten einen Blitzstart, die Ecke von Benjamin Krist köpfte der Ex-Nördlinger Benito Alisanovic an die Latte. Kaum zwei Minuten später hatte der TSV Nördlingen mehr Glück, Mario Tagliebers Nachschuss sprang abgefälscht von der Unterlatte ins Tor. Taglieber hatte das Tor selbst mit einem Pass auf Simon Gruber eingeleitet, welcher Gästekeeper Florian Rauh umkurvte und mit seinem Abschluss noch geblockt wurde.

