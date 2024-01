Fußball

Nördlingens U15: So gut wie Manchester United

Plus Beim Baumit-Cup in Österreich verbringt der TSV-Nachwuchs ein denkwürdiges Wochenende und messen sich mit großen Vereinen aus ganz Europa – und das mit Erfolg.

Die Fußball-U15 des TSV Nördlingen hat drei schöne Tage im österreichischen Schärding verbracht, rund 15 Kilometer von Passau entfernt. Der gesamte Tross bestand aus 16 Spielern und 30 Begleitpersonen. Dabei konnte die Truppe der Trainer Max Leister und Fritz Strauß auch sportliche Akzente setzen.

Am ersten Tag des sogenannten Baumit-Cups spielten sie das erste Qualifikationsturnier und erreichten Platz zwei in ihrer Gruppe nach Siegen gegen die Fußballschule Linz (3:0) und gegen den SV Straßwalchen (3:0), bei einer Niederlage gegen den FC Stadtlau (1:2). In der Zwischenrunde schieden die Rieser knapp nach einer 1:2-Niederlage gegen den SV Heimstetten und einem 0:0 gegen Red Star Penzing aus. Die Torschützen waren Ratmir Dzaparov (3), Elias Schneid (2), Gabriel Merz, Marley Wisher und Thierry Boko (je 1).

