Seit 60 Jahren Mitglied des FSV Reimlingen

Mitglieder des FSV bestätigen den Vorstand bei der Generalversammlung im Sportheim. Hans Rathgeber wird für 60-jährige Mitgliedschaft ausgezeichnet.

Die Mitglieder des FSV Reimlingen haben ihren Vorstand bestätigt. Bei der Generalversammlung wurden die Vorstandsmitglieder Sigrid Stumpf (Finanzen), Marco Bibl (Sportanlagen/Sponsoring), Steffen Stengl (Schriftührer) und Markus Rathgeber (Öffentlichkeitsarbeit) einstimmig wiedergewählt.

Markus Rathgeber, im Vorstand zuständig für Öffentlichkeitsarbeit, ließ in seinem Bericht mehrere Veranstaltungen Revue passieren: Toto-Pokalfinale gegen den FC Günzburg, Ausrichtung Relegationsspiel SpVgg Minderoffingen gegen TSV Bissingen, Jugendtage, FCA-Camp, Teilnahme am Ferienprogramm der Gemeinde, Teilnahme von Übungsleitern an Ersthelfer-Kursen, Kirchweih, sowie Fasching der Vereine und Kinderfasching.

FSV Reimlingen: Defibrillator wird angeschafft

Im sportlichen Bereich hat Roland Klemmer das Traineramt bei den Damen übernommen. Bei der zweiten Herrenmannschaft wurde die Trainingsbeteiligung der jungen Spieler hervorgehoben. Die erste Herrenmannschaft befindet sich in Kontakt zu den vorderen Plätzen. Hier beendet Trainer Stefan Fischer seine Tätigkeit im Sommer. Herzlich gedankt wurde den Verantwortlichen im Jugendbereich Carmen Maisch und Patrick Wurscher mit ihrem Trainerteam für ihre Tätigkeit.

Im Bereich Sportheim und Außenanlagen wurde beschlossen, einen Defibrillator anzuschaffen. Weiterhin kümmert sich Marco Bibl intensiv um die Bandenwerbung. Der Trainingsplatz wurde saniert und die Versorgung der Beregnungsanlage für die beiden Plätze abgeschlossen. Eingebaut wurde für den Trainingsplatz eine neue Beregnungsanlage und ein Fangzaun am unteren Platz wurde fast fertiggestellt. Über eine Crowdfunding-Aktion wurde ein neuer Spielplatz finanziert, der in Kürze aufgebaut wird. Umgestellt wird auch das Streuen der Plätze von Kalk auf Farbe.

Fußball-Mädelstag am 15. April in Reimlingen

Dem Verein gehören derzeit 613 Mitglieder an, davon 161 Jugendliche und Kinder. Geworben wurde auch für den Fußball-Mädelstag am 15. April ab zehn Uhr auf dem Reimlinger Sportgelände. Bei den Berichten aus den Abteilungen sprachen Carmen Maisch und Patrick Wurscher für den Kleinfeldbereich und die B-Juniorinnen, Thomas Gebele für die D-Junioren und Markus Rathgeber für die männlichen Jugendmannschaften ab den C- bis A-Junioren in der Kooperation mit den Vereinen aus Grosselfingen, Alerheim und Deiningen. Sebastian Liebhäuser sprach für beide Herrenmannschaften und den Damenbereich sowie Ulrike Deffner für den Jedermannsport.

Ehrungen für verdiente Mitglieder

Auch zahlreiche Ehrungen standen auf dem Programm. Bei Sportheimchefin Sabine Meißner wurde die DFB-Sonderehrung in Erinnerung gerufen. Renate Sauer wurde für 20 Jahre Trikotwäsche gedankt und Gerlinde Rathgeber für 13 Jahre Reinigungskraft im Sportheim.

Für 25 Jahre wurden ausgezeichnet: Andreas Diethei, Andreas Martin, Dominik Weigl, Johanna Künzler, Hanna Koller, Michael Barth, Norbert Diethei, Roland Strauß. 40 Jahre: Ulrike Deffner, Viktoria Dunstheimer, Barbara Hurler, Gabi Ziegler, Gabi Diethei, Susanne Büchler, Karin Linder. 50 Jahre: Theresia Linder, Hans Künzler, Wilfried Sauer, Helmut Sobek und Uwe Ziegler, für den Heike und Fabian Wendt. Für 60 Jahre wurde der langjährige Spieler, Jugendbetreuer, Funktionär und Ehrenmitglied Hans Rathgeber ausgezeichnet. (AZ/jais)