SG Amerdingen/Hohenaltheim überrollt Egelstetten/Oberndorf

Am 9. Spieltag empfing der TSV Unterringingen den BSC Unterglauheim zum Kellerduell. In einem kämpferisch angehauchten Spiel waren es die Unterglauheimer, die durch einen Konter das erste Ausrufezeichen setzen konnten und durch Julian Rosenberg mit 0:1 (7. Spielminute) in Führung gingen. Bis zur Halbzeit übernahmen dann die Unterringinger das Kommando und drängten auf den Ausgleich. Der Anschlusstreffer durch Frederik Papp gelang in der zweiten Hälfte in der 57. Spielminute (1:1). Im weiteren Verlauf kämpften beide Mannschaften auf das nötige weitere Tor zum Sieg. Das 2:1 durch Frederik Papp fiel für die Unterringinger nach längerem hin und her im gegnerischen 16er in der 85. Spielminute. Der BSC drängte in den letzten Minuten noch auf den Ausgleich, jedoch konnte der TSV die knappe Führung über die Zeit retten.