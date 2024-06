So ist die Saison in der B-Klasse Nord gelaufen

Meister Athletik Nördlingen und Verfolger Utzwingen sehen sich nächstes Jahr in der A-Klasse wieder. Die Statistik der Liga weist viele torreiche Partien auf.

Nach zwei Jahren in der B-Klasse Nord ist der SC Athletik Nördlingen in die A-Klasse zurückgekehrt. Der SCA wurde Meister und war am Ende punktgleich mit dem FSV Utzwingen. Der direkte Vergleich (2:0 und 1:0) ging an die Nördlinger Mannschaft. Da in der A-Klasse aber genügend Plätze frei sind, darf auch der Vize-Meister ohne Relegationsspiel aufsteigen.

In der Hinrunde waren der FSV Utzwingen und die SpVgg Deiningen mit je 36 Punkten noch die führenden Teams, der SC Athletik erreichte 35 Hinrundenpunkte. In der Rückrunde war der SC Athletik mit 38 Punkten die erfolgreichste Mannschaft, vor dem FSV Utzwingen mit 37 Punkten und dem SV Grosselfingen (35 Punkte). Die beste Heimbilanz hatte trotz zweier Heimniederlagen der SC Athletik Nördlingen (39). Zu Hause mit 38 Punkten ebenfalls sehr erfolgreich war die SpVgg Deiningen, vor dem FSV Utzwingen (34), dem SV Grosselfingen (33) und dem SV Kaisheim (32).

B-Klasse Nord: Der Meister hat den stärksten Sturm der Liga

Insgesamt fünf Spiele fanden wegen Nichtantritts nicht statt, zweimal traten der SV Holzkirchen II und die SpVgg Riedlingen II nicht an, einmal sagte der TSV Möttingen II ab. In der Fairnesswertung gewann die SG FSV Buchdorf/Daiting II vor dem FSV Reimlingen II und der SpVgg Deiningen II. Letzter im Fairness-Ranking wurde der SV Grosselfingen, der besonders auffällig viele Gelbe Karten (63) kassierte. Zum Vergleich: Die fairste Mannschaft Buchdorf/Daiting II kam gerade mal auf 16 Gelbe Karten.

Mit 114 Toren hat der Meister SC Athletik den mit Abstand besten Sturm. Gleich fünf SCA-Spieler haben eine zweistellige Torausbeute. Die SpVgg Deiningen II hatte mit 79 Toren den zweitbesten Angriff. Die wenigsten Gegentore kassierte der FSV Utzwingen (nur 20). Meister SC Athletik hat mit 26 Gegentoren die zweitbeste Abwehr. Die wenigsten Tore erzielten die SG Alerheim II (nur 30) und der SV Holzkirchen II (37), der auch die meisten Gegentore kassierte (119). Aber auch der TSV Hainsfarth II war mit 108 Toren dreistellig in der Defensive.

Der beste Torschütze kommt vom SV Kaisheim

Die B-Klasse Nord war die regionale Liga mit den höchsten Siegen: Gleich vier Spiele endeten zweistellig, nämlich das 12:1 des FSV Reimlingen II gegen den SV Holzkirchen II und mit dem gleichen Ergebnis war die SG Ebermergen/Mündling-Sulzdorf II gegen den SV Holzkirchen II erfolgreich. Auch die SpVgg Deiningen II gewann zweistellig (11:1) gegen Holzkirchen II, der SC Athletik besiegte den SV Holzkirchen II mit 10:0.

Lesen Sie dazu auch

Unter Spielertrainer Giuseppe Porcari (Mitte, mit Mutter Ramona und Bruder Massimiliano) ist mit dem SC Athletik Nördlingen der Aufstieg in die A-Klasse gelungen. Foto: Maximilian Bosch

Erfolgreichste Elfmeterschützen waren Hannes Niederhuber vom SV Grosselfingen und Martin Winter von der SG Ebermergen/Mündling-Sulzdorf II, die je viermal vom Punkt trafen. Die meisten unterschiedlichen Torschützen hatte die SpVgg Deiningen II, wo sich 25 Spieler die 79 erzielten Tore teilen. Der TSV Möttingen II und der TSV Hainsfarth II hatten je 20 unterschiedliche Torschützen in ihren Reihen.

Gleich drei Zeitstrafen kassierten Florian Fleichaus (TSV Hainsfarth II), Leon Schmid (SV Kaisheim) und Arbnol Dalipi (SC Athletik Nördlingen). Dalipi und Daniel Greipl vom SV Kaisheim waren auch die einzigen Spieler, die den kompletten Strafenkatalog abräumten, denn sie kassierten auch eine Gelb-Rote und zuletzt auch eine Rote Karte. Je acht Zeitstrafen kassierten der TSV Oettingen II und der FC Nordries. Von je zwei gegnerischen Eigentoren profitierten der SC Athletik Nördlingen und der SSV Höchstädt II.

Die Torschützenliste: