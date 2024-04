Fußball

18:30 Uhr

SV Holzkirchen hofft auf den Rau-Effekt

Die Mannschaft von Philipp Buser (vorne, in Blau-Gelb) will nach dem 0:3 in Gersthofen gegen Meitingen punkten. Die Hoffnungen ruhen auf Rückkehrer Armin Rau.

Plus Fußball-Bezirksliga: Trotz 0:3-Niederlage sieht Trainer Buser viel Gutes im Spiel gegen Gersthofen. Das soll gegen Meitingen in Zählbares verwandelt werden.

Von Klaus Jais

Bereits das vorletzte Heimspiel bestreitet der Fußball-Bezirksligist SV Holzkirchen an diesem Samstag. Zu Gast ist der TSV Meitingen, ein Gegner von ähnlichem Kaliber wie die jüngsten beiden SVH-Kontrahenten TSV Gersthofen und VfR Neuburg. Schiedsrichter Florian Ambrosch (TSV Königsbrunn) pfeift die Partie um 15 Uhr an. Für die gelten seit Donnerstagabend andere Vorzeichen, die Lage hat sich verschärft: Der SVH kann den Klassenerhalt nur noch über Relegationsspiele erreichen, denn der SC Griesbeckerzell hat nach dem 1:1 im Nachholspiel gegen Jettingen jetzt 30 Punkte und die Rieser können theoretisch nur noch auf 29 Punkte kommen.

Der SVH kassierte in Gersthofen die dritte Niederlage in Folge. Exakt 270 Minuten haben die Blau-Gelben kein Tor mehr geschossen. Der TSV Meitingen hat bereits 36 Punkte, davon wurden 21 zu Hause und 15 auswärts errungen. Zuletzt wechselten Sieg und Niederlage sich beim TSV ab: Der 0:1-Heimniederlage gegen den TSV Gersthofen folgte ein 3:2-Sieg gegen den TSV Rain II. Dann folgte eine 0:1-Niederlage gegen Griesbeckerzell und am vergangenen Spieltag ein 4:1-Sieg über den FC Gundelfingen II. Das Hinspiel gegen Holzkirchen ging mit 2:1 an Meitingen. Torjäger Nummer eins ist Michael Meir mit elf Treffern. Er spielte ebenso beim TSV Nördlingen wie Mathias Heckel, wobei Letzterer aber nur in TSV-Jugendmannschaften auflief.

