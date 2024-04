Trotz Feldüberlegenheit: Doppeltes Remis für die Bezirksliga-Damen

Fußball-Bezirksliga Frauen: Sowohl der FSV Reimlingen als auch der TSV Nördlingen kommen zu einem Punkt, obwohl sie weitgehend die besseren Mannschaften sind.

Die Reimlinger Bezirksliga-Fußballerinnen sind in Thierhaupten überlegen, müssen aber froh sein, in letzter Minute noch zum Ausgleich zu kommen. Ähnlich ging es ihren Nachbarinnen aus Nördlingen, die gegen den SV Grün-Weiß Baiershofen 2:0 führen, um am Ende doch nur mit einem Punkt dazustehen. Die SG Wechingen/ Alerheim war spielfrei.

FSV Reimlingen sichert den Punkt in der Nachspielzeit

SV Thierhaupten – FSV Reimlingen 1:1 (0:0). Einen hochverdienten Punkt konnten die FSV Damen aus Thierhaupten entführen. Die erste Gelegenheit hatten die Gastgeber nach einem Fehler im Spielaufbau. Im Gegenzug die erste Chance für Jasmin Bevilacqua nach Vorarbeit von Laura Eldic, und auch Theresa Stengl testete die Thierhauptener Torfrau. Nach einem Freistoß ging der Ball sehenswert per Hake übers Tor von FSV-Schlussfrau Mila Krause. Danach spielte nur noch Reimlingen. Der FSV hatte zwar etliche Chancen durch Stengl oder Jana Tischinger, belohnte sich aber nicht für sein gutes Spiel.

Nach einem überflüssigen Foul im Strafraum verwandelte Magdalena Kuchenbaur in Hälfte zwei den Strafstoß souverän zur 1:0-Heimführung (57.). Aber Reimlingen gab nicht auf. Stengl brach immer wieder über die linke Seite durch, auf der rechten Außenbahn rackerte Eldic unermüdlich. Die beste Möglichkeiten zum Ausgleich hatten Jasmin Scherer, die aus kurzer Distanz die Torfrau anschoss, und Bevilaqua, die nach Querpass von Stengl völlig frei im Strafraum über das Tor zielte. In der Nachspielzeit war es dann Nina Lämmer, die einen Stengl-Eckball zum verdienten Ausgleich über die Linie drückte (90.+4). Zuschauer: 50. (cogr)

Fußball-Bezirksliga Frauen: Trotz Überlegenheit kein Dreier für die TSV-Frauen

TSV Nördlingen – SV Grün-Weiß Baiershofen 2:2 (1:0). Ein frühes Eigentor nach Eckstoß brachte die Heimelf bereits in der dritten Minute in Führung. Danach zeigte sich ein Spiel der TSV-Frauen, geprägt von Kreativität und Spielwitz. Gute Kombinationen bis in den Strafraum und klare Überlegenheit waren das Ergebnis von viel Laufbereitschaft und Ehrgeiz. Zahlreiche Torchancen konnten dadurch kreiert werden, jedoch alle ohne Erfolg.

Nach der Halbzeit nutzten die Gegner ebenfalls eine Ecke, die zum Ausgleich führte (46.), doch die Nördlingerinnen hatten in der gleichen Minute die Antwort parat: Theresa Gnugesser konnte nach einem sehenswerten Sololauf den Ball zum 2:1 einschieben. Daraufhin folgten weiterhin gute Chancen auf Seiten der Heimelf, die allerdings wieder ungenutzt blieben. Dies wurde in der 74. Minute bestraft, als ein Fehler der Defensive Nicole Peter zum Schuss kommen ließ, welche ins lange Eck einnetzte. Der TSV Nördlingen versuchte, durch ein noch offensiveres Spiel den Führungstreffer zu erzielen, konnte aber trotz Elfmeter und Überzahlspiel in den letzten Minuten keinen Sieg mehr erringen – Endstand: 2:2. Zuschauer: 50. (se/jais)

Lesen Sie dazu auch