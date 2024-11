Vierter Sieg im vierten Heimspiel für die TSV-U15

Auch im vierten Bayernliga-Heimspiel der Fußball-U15-Junioren des TSV Nördlingen gegen die Gäste aus Illertissen sind die Punkte in Nördlingen geblieben. 3:1 siegten die Rieser, die aktuell den dritten Tabellenplatz belegen.

Die Partie begann gleich gut für die Gastgeber, als man schon nach drei Minuten durch Ben Müller nach starker Vorarbeit von Jakob Ott in Führung gehen konnte. In den folgenden 20 Minuten gab es hüben wie drüben keine nennenswerten Chancen zu verzeichnen. Die Partie spielte sich hauptsächlich im Mittelfeld ab. Mit der zweiten gefährlichen Aktion gelang den Einheimischen das 2:0, als Maxim Rolev einen schönen Spielzug gekonnt vollendete (19.).

Fußball-U15-Bayernliga: Nördlinger verschlafen den Start in Halbzeit zwei gegen Illertissen

Auch in der Folge gab es wieder viel Leerlauf. Kurz vor der Pause fiel sogar das 3:0 für die Einheimischen, als Ott eine gut getimte Flanke zum Halbzeitstand verwerten konnte. Doch trotz eindringlicher Appelle in der Pause verschliefen die jungen TSV-Kicker den Start in Halbzeit zwei und ließen so die Gäste wieder ins Spiel kommen. Diese bedankten sich nach 43 Spielminuten mit dem 3:1-Anschlusstreffer nach wieder einmal ungenügendem Abwehrverhalten der Nördlinger.

Das Spiel verlagerte sich zunehmend in die Hälfte der Gastgeber, jedoch ohne größere Abschlüsse der Gäste. Allerdings hätten sich die Rieser nicht beschweren können, wenn nach 58 Minuten den Gästen ein Strafstoß zugesprochen worden wäre. Fazit von TSV-Trainer Markus Leister: „Ein ganz wichtiger, aufgrund der ersten Halbzeit auch verdienter Heimerfolg. Wir haben zum richtigen Zeitpunkt die Tore erzielt. Leider haben wir speziell in Halbzeit zwei nur fußballerische Magerkost angeboten. Aber wir haben es geschafft, einen Mitkonkurrenten auf Abstand zu halten.“ (AZ/jais)

TSV Nördlingen U15: Stenzenberger; Wagner, Bachmann, Maurer, Rieger, Randi (70. Römer), Reicherzer (36. Stüber), Rolev, Temizel (49. Fromann), Ott (62. Kempter), Müller (70. Ruf); Pugel (ETW).