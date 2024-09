Nördlinger Bayernliga-U15 startet die Mission Klassenerhalt

Die Fußball-Bayernliga West für C-Junioren (U15) startet an diesem Wochenende mit sechs Spielen in die Saison 2024/25. Eines dieser sechs Spiele lautet TSV Nördlingen gegen FC Gundelfingen. Es wird von Schiedsrichter Sebastian Renner (1. FC Markt Berolzheim) am Sonntag um 11 Uhr im Rieser Sportpark angepfiffen. Auch wenn die Vorbereitung auf dem Papier sehr gut war für die jungen TSVler, ist der Coach vor dem Ligastart nicht ganz zufrieden.

Die Schützlinge der Trainer Markus Leister und Fritz Strauß sind am 1. Juli in die erste Phase der Vorbereitung eingestiegen. Es wurden folgende Turniere beziehungsweise Testspiele bestritten: U16-Turnier in Friedberg (zweiter Platz), U16-Turnier in Bergheim/Inningen (fünfter Platz), Spiele gegen Normannia Gmünd (3:0), TSV 1860 Rosenheim II (4:0), SV Heimstetten (4:2), beim TSV Grünwald (3:1) und beim FSV Hollenbach (3:0).

Nördlinger Fußball-U15: Trainer Leister ist mit der Vorbereitung nicht ganz zufrieden

Nach einer zweiwöchigen Pause erfolgte dann am 19. August der Einstieg in die zweite Phase der Vorbereitung. Hier waren Spiele bei der JF Langenau (4:0), ein Dreiervergleich mit Schweinfurt und Murnau (erster Platz), SGM Bühlerzell (2:2), Schwäbisch Hall (4:1), in Marxheim/Gansheim (3:2), beim Sommerturnier in Langenau (erster Platz) beziehungsweise am vergangenen Sonntag gegen die TSG Hofherrnweiler (2:0) angesetzt.

„Trotz der überwiegend positiven Ergebnisse bin ich nicht zufrieden, wie die Vorbereitung verlaufen ist, da wir verletzungs- und krankheitsbedingt sehr viele Ausfälle hatten und nur selten alle an Bord hatten, beziehungsweise wir noch nicht in dem Zustand sind, den ich mir vorstelle“, sagt Trainer Leister. Als Neuzugänge kamen folgende Spieler hinzu: Leo Rieger (JFG Nordries Marktoffingen), Jonas Rothbauer (SG SV Grosselfingen), Silas Ruf (VfR Aalen) und Emilio Reichert (SG Ries). Die beiden Erstgenannten sind mit Sicherheit Optionen für das erste Spiel. Leister erklärt weiter: „Leider haben wir einige angeschlagene Spieler mit Ott, Müller, Randi, Khraizat, Stüber und Römer, wo wir erst kurzfristig entscheiden können, ob sie für den Punktspielstart am kommenden Sonntag gegen den FC Gundelfingen eine Option sind. Für uns als Aufsteiger kann es, in einer sicherlich sehr ausgeglichenen Bayernliga West, nur den Klassenerhalt als primäres Ziel geben.“