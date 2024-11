Effektivere Kickers bezwingen Nördlingens U19

Im Spiel der U19-Bayernliga zwischen dem FC Würzburger Kickers und dem TSV Nördlingen haben die Mainfranken mit 3:1 (2:0) den Sieg davongetragen.

Den besseren Start erwischte die Elf vom Dallenberg. Die Führung erzielten die Kickers in der 11. Minute: Ein Angriff über die rechte Seite endete mit einer Flanke, die Colin Liam Le Davis zum 1:0 verwertete. Die Heimelf bestimmte weiter die Partie und die TSV-Abwehr geriet ein ums andere Mal in Drucksituationen. Das 2:0 fiel wieder durch eine Kombination am Flügel mit Flanke in den TSV-Strafraum. Dort verwandelte Tiago De Moura Moraes (22.). Tom Müller leitete per Steckball die größte TSV-Möglichkeit in der ersten Halbzeit ein: In der 31. Minute legte er durch die Kette ab und Julian Röthinger zog vom Strafraum-Eck ab, sein Schuss verzog jedoch über die Latte. So blieb es zur Pause beim verdienten 2:0.

Fußball-U19-Bayernliga: Verbesserung der Nördlinger gegen Würzburg kommt zu spät

Nach der Halbzeit kam mehr Widerstand von der TSV-Mannschaft. Während Würzburg kaum noch nennenswerte Torchancen hatte, gelang den Nördlingern immer mehr. Die erste Chance hatte Samuel Drallo (49.), sein Schuss landete im Außennetz. Die größte Möglichkeit zum Anschlusstreffer gab es in der 65. Minute: Ein Angriff über links leitete Drallo mit Pass auf Müller ein. Der Deininger legte ab auf den freistehenden Johannes Hesko. Dieser scheiterte frei und alleine vor dem Torhüter. Effizienter machten es die Kickers: Nach Ballverlust am Flügel kam es zur Seitenverlagerung, wo Tiago De Moura Moraes mit wuchtigem Schuss einnetzte (68.).

Der TSV gab sich jedoch nicht auf, gewann mehr Zweikämpfe in der zweiten Halbzeit und wurde damit auch belohnt. Nach Balleroberung landete der Ball bei Johannes Hesko. Dieser sah den Torhüter der Kickers weit draußen stehen und sein sehenswerter Schuss aus rund 40 Metern landete unter der Torlatte im Netz (82.). Am Ende aber blieb es beim 3:1-Sieg für die Heimelf. (AZ/jais)

TSV Nördlingen: Peiker; Mack, Lanzenstiel, Ochs, Winter, Forisch (74. Lipp), Röthinger (46. Hesko), Drallo (78. Idrizi), Maile (64. Behringer), Müller, Pichlmayr (78. Peter). ETW Jose Hüttner.