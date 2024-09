Nördlinger U19 stellt den FC Memmingen vor Probleme

Fast 70 Minuten lang haben sich die Fußball-U19-Junioren des TSV Nördlingen gegen den Vizemeister des Vorjahres FC Memmingen Chance um Chance erspielt. Zwei Gegentreffer in der Anfangsphase entscheiden jedoch die Partie, die letztlich 2:1 für den FCM endete.

Keinen guten Start erwischten die Schmidt-Schützlinge in der fünften Minute, als ein hoher Ball über die Kette kurz vor Torwart Jose Hüttner auftauchte und dieser den Ball nicht entscheidend aufnehmen konnte. Besser machte es Luan Fusaro, der den Ball kurz vorher abgriff und zur Memminger 1:0-Führung einschob. Nach dem frühen Schock versuchte die TSV-Elf, sich aus einer Pressing-Situation zu lösen. Nach Verlagerung über Leon Lanzenstiel und Marcel Barta kam der Ball an die Außenlinie. Weder Niklas Pichlmayr noch Laurin Merkl konnten den Ballverlust korrigieren und nach tiefem Pass netzte Marko Jozic zur 2:0-Führung ein (11.).

Fußball-U19-Bayernliga: Memmingen verliert nach zwei schnellen Toren den Faden

Danach verlor der FCM die Kontrolle über die Partie und die Rieser begannen mit ersten Angriffen. Über rechts setzte sich Pichlmayr durch, sein Schuss flog am zweiten Pfosten vorbei (23.). Tizian Lipp verbuchte die nächste Chance, als sein Schuss aus rund 18 Metern ebenso am zweiten Pfosten vorbeiflog. Nach der Halbzeit spielte nur noch der TSV. Über zahlreiche Ballgewinne im Zentralbereich leiteten Max Forisch und Jona Maile die Nördlinger Angriffe ein. Als Laurin Merkl in der 59. Minute mit Flachpass zur Außenlinie Forisch bediente, kam es zur größten Chance. Forisch zog auf und davon und seine flache Hereingabe auf den zweiten Pfosten kam zum eingewechselten Theo Peter. Dessen Schuss aus kurzer Distanz parierte der FCM-Torhüter mit tollem Reflex.

In der 64. Minute war es wieder Pichlmayr über rechts, der aus zehn Metern den Abschluss verpasste. Maile setzte über links Silas Mack in Szene, der spielte eine Flanke in den Strafraum, wo der eingewechselte Johannes Hesko einlief und den Ball sehenswert in die Maschen köpfte zum längst überfälligen Anschlusstreffer (85.). In der Schlussphase gab es wieder durch Pichlmayr eine große Chance zum Ausgleich, er schoss aber über die Latte. So blieb es beim 2:1-Heimsieg für die Allgäuer. Nördlingens Trainer Fabian Schmidt: „Mit der Leistung sind wir zufrieden. Mit dem Ergebnis können wir nicht zufrieden sein. Wir hatten heute mehr Torchancen und auch bessere Möglichkeiten als der Gegner. Die aktuelle Entwicklung und eine noch bessere Effizienz in der Torausbeute stimmt uns zuversichtlich. Nun gilt es, die kommenden Aufgaben mit Punkten zu belohnen!“ (AZ/jais)

TSV Nördlingen U19: Hüttner; Winter, Lanzenstiel, Barta, Drallo (ab 46. Peter, ab 84. Homoki), Forisch, Maile, Lang (ab 29. Mack), Pichlmayr, Lipp (ab 74. Hesko), Yilmaz. Auf der Bank: Röthinger, Bittner.