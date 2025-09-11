Aufholjagd in letzter Minute bringt Nördlinger U19 einen Punkt

In ihrem ersten Punktspiel der Fußball-Landesliga erreichten die U19-Junioren des TSV Nördlingen beim Mitabsteiger Türkgücü München ein 3:3. Dabei lagen die Rieser bereits 0:2 und 1:3 zurück.

Die Einheimischen gingen nach 17 Minuten durch Christian Vukasinovic in Führung und Metin Aygün legte in der 37. Minute nach. „In der ersten Halbzeit waren wir viel zu ängstlich. Dazu gab es keinen Grund, denn der Gegner brachte außer den Toren nichts zustande“, erklärte TSV-Trainer Kemal Kayis. In der ersten Minute der zweiten Halbzeit gelang den Gästen der Anschlusstreffer: Kapitän Alper Kayis spielte einen langen Ball auf Simon Käser und der traf zum 2:1.

Fußball-U19-Landesliga: TSV Nördlingen sichert sich sehr spät den ersten Punkt

Doch die Freude war nur von kurzer Dauer, denn bereits in der 54. Minute stellte Denis Pobric den alten Abstand wieder her. Bei zwei der drei Tore gab Torwart Daniel Zinn keine gute Figur ab. Doch die Rieser gaben sich nicht geschlagen und schafften in der Schlussphase noch den Ausgleich. Zunächst verwandelte der Ederheimer Jonah Lang einen Elfmeter (87.) und in der dritten Minute der Nachspielzeit erzielte Spielführer Kayis per Freistoß den verdienten Ausgleich. Trainer Kemal Kayis abschließend: „Die Aufholjagd kam zu spät, sonst wäre uns noch der Siegtreffer gelungen.“ (AZ/jais)