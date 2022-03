Rieser B-Klassen-Vereine plädieren für mehr Lokalderbys

Plus Zwei B-Klassen-Vereine starten eine Initiative und fordern die Rückkehr zu regionalen Strukturen der unteren Ligen. Zahlreiche Nachholspiele sind an diesem Wochenende angesetzt.

Das dürfte keine gewagte Prognose für die Frühjahrsrunde der unteren Fußballklassen sein: Ein Rieser Verein wird Meister der Kreisliga Nord und steigt in die Bezirksliga auf. Kleine Einschränkung für diese Voraussage: Wir zählen den TSV Wemding zum Ries. Zum Krater hingezogen fühlen sich die Wallfahrtstädter ja eh schon immer. Daneben sorgt eine Initiative von zwei B-Klassen-Vereinen für Gesprächsstoff: Sie fordern wieder mehr Regionalität in den unteren Ligen.