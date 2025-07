Der SC Nähermemmingen-Baldingen und der SV Schwörsheim-Munningen stehen am 17. Spieltag der A-Klasse Nord punktgleich an der Tabellenspitze. Verfolger Wechingen verliert durch ein Unentschieden gegen die Eintracht T.R.B. den Anschluss. Auch die SG Amerdingen-Hohenaltheim patzt in der Aufholjagd mit einer 0:3-Niederlage gegen dominante Wallersteiner.

