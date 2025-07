TSV Nördlingen setzt auf Kontinuität auf der Trainerbank

Für die neue Saison 2025/26 der Herrenmannschaften des TSV Nördlingen laufen die Planungen der Verantwortlichen der Abteilung Fußball auf Hochtouren. Abteilungsleiter Andreas Langer hat nun die Trainerbesetzung für die erste Mannschaft bekannt gegeben: „Wir freuen uns sehr, dass wir weiterhin mit dem bewährten Trainerteam aus dieser Saison in die neue Spielzeit 2025/26 gehen dürfen“, heißt es in einer Mitteilung des Vereins.

Die Arbeit von Cheftrainer Daniel Kerscher, den beiden Co-Trainern Mark Merz und Julian Brandt sowie Torwarttrainer Berthold Grimmeisen überzeuge laut Langer durch sehr hohes Fachwissen sowie eine fundierte und zukunftsfähige Teamführung. „Somit geht der TSV 1861 Nördlingen seinen bekannten Weg der Konstanz sowie lokalen Verwurzelung aller beteiligten Akteure konsequent weiter“, so die Mitteilung weiter.

Fußball-Bayernligist TSV Nördlingen setzt großes Vertrauen in sein Trainerteam

Cheftrainer Daniel Kerscher ist sehr glücklich, mit der Mannschaft weitermachen zu können: „Ich freue mich sehr, dass der TSV frühzeitig auf mich zukam, um den Vertrag für ein weiteres Jahr zu verlängern. Ich bin für das Vertrauen der TSV-Verantwortlichen sehr dankbar. Die Gespräche mit dem sportlichen Leiter Julian Brandt, der ja in seiner Doppelfunktion als Co-Trainer meine tägliche Arbeit sehr gut bewerten kann, waren sehr positiv. Die Arbeit mit der Mannschaft und die Zusammenarbeit im Trainerteam ist hervorragend und macht enorm Spaß. Deshalb musste ich nicht lange überlegen und habe für ein weiteres Jahr zugesagt.“

Co-Trainer Mark Merz ergänzt: „Es freut mich sehr, mit dem TSV in die vierte Bayernliga-Saison in Folge zu gehen. Dafür bin ich den Verantwortlichen des TSV sehr dankbar. Nach zwei Jahren sehr guter Zusammenarbeit mit Karl Schreitmüller macht es auch riesigen Spaß, mit Daniel Kerscher und Julian Brandt zusammenzuarbeiten.“ Torwarttrainer Berthold Grimmeisen hat seinen Vertrag bereits vergangenes Jahr für zwei Jahre verlängert. Seit 2014 betreut er hauptverantwortlich die Torhüter der beiden Herren-Mannschaften sowie die Keeper der U19. „Ich fühle mich beim TSV Nördlingen sehr wohl und als Teil der Mannschaft.“ Der Trainingseifer und der Ehrgeiz, den die Keeper an den Tag legten, motiviere ihn immer wieder neu, so Grimmeißen.

Als Bindeglied zwischen den sportlichen Ebenen wird weiterhin Julian Brandt fungieren, als sportlicher Leiter, Co-Trainer und Kaderplaner. „Jule ist die erste und wichtigste Ansprechperson im sportlichen Bereich der Herrenteams für die Abteilung Fußball. Sein enormer Einsatz, zeitlich, menschlich und strukturell, ist herausragend für uns. Ohne ihn wären wir nicht auf diesem guten Weg“, so Langer.

Abteilungsleiter Langer sieht große Fragen auf die TSV-Fußballer zukommen

Langer sieht in den nächsten Jahren große Herausforderungen für die Abteilung Fußball. Die Kaderzusammensetzungen der Herrenmannschaften würden sich verändern, zudem stünden große inhaltliche Fragen in Sachen Infrastruktur, Sponsoring und Personalstruktur auf dem Programm.

„Wenn wir weiterhin und dauerhaft regionalen, hochklassigen Amateurfußball, sei es im Herren- und Damenbereich sowie bei den zahlreichen Jugendmannschaften mit eigenen Spielern aus dem nächsten Umland anbieten wollen, müssen alle Beteiligten und Verantwortlichen in naher Zukunft die wegweisenden Konzepte und Strukturen mit unterstützen. Dazu gehören eindeutig die notwendigen Maßnahmen im Rieser Sportpark, aber auch die Erhöhung unseres Etats sowie eine neue, zukunftsfähige Personalstruktur in den entscheidenden Bereichen. Diesen Weg haben wir begonnen, nun benötigen wir vielfältige Unterstützung“, so Andreas Langer abschließend. (AZ)