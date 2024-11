Kreisklassen-Topspiel ist der Höhepunkt vor der Winterpause

Dreizehn Spieltage sind in der Kreisklasse Nord I bislang absolviert und die Mannschaften sehnen sich nach der wohlverdienten Winterpause. Bevor es so weit ist, kommt es aber am Samstag auf dem Pfäfflinger Sportplatz, um 14 Uhr, zum absoluten Spitzenspiel in der Liga. Der Tabellenzweite Sportclub D.L.P. (28 Punkte) empfängt den Ligaprimus SV Mauren (31 Punkte). Die beiden besten Offensiven und die beiden besten Defensiven der Liga treten im direkten Duell gegeneinander an.

