Futsal

vor 34 Min.

Wer darf aus dem Kreis Donau zum Futsal-Bezirksfinale?

Plus Am Freitagabend wird in Nördlingen der Futsal-Kreismeister ausgespielt. Die Chance, dass dieser aus dem Landkreis Donau-Ries kommt, ist so groß wie nie.

Von Klaus Jais Artikel anhören Shape

Erst zum dritten Mal überhaupt findet an diesem Freitag, 5. Januar, das Endturnier im Futsal statt, in dem der Meister des Kreises Donau ermittelt wird. Dieser ist dann bei der schwäbischen Endrunde spielberechtigt, die am Samstag, 13. Januar, in der Rebayhalle in Günzburg ausgetragen wird. Turnierbeginn beim Lotto Bayern Hallencup am Freitag in der Nördlinger Hermann-Keßler-Halle ist um 17 Uhr. Am Start sind acht Mannschaften, vier aus dem Landkreis Donau-Ries und je zwei aus den Landkreisen Günzburg und Dillingen.

Im Eröffnungsspiel um 17 Uhr stehen sich der Kreisligist Türk Gücü Lauingen und der Bezirksligist FC Günzburg gegenüber. Das letzte Gruppenspiel zwischen dem SC Bubesheim und der SG Ebermergen/Mündling-Sulzdorf beginnt um 21.02 Uhr. Um 21.30 Uhr steigt das erste Halbfinale und um 21.54 Uhr das zweite Halbfinale. Auf 22.20 Uhr ist das Spiel um Platz drei terminiert und das Endspiel beginnt um 22.45 Uhr.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .