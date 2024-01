Handball

vor 33 Min.

Wie war das noch mit dem Handball in Nördlingen?

Plus Passend zur EM lohnt sich ein Blick in die Geschichte, denn auch in Nördlingen war Handball für Jahrzehnte fest verankert. Erinnerungen mit Hermann Faul.

Von Maximilian Bosch Artikel anhören Shape

Jetzt könnte es doch noch klappen für die deutsche Handball-Nationalmannschaft. Bei der Europameisterschaft im eigenen Land sah es nach dem dürftigen Unentschieden gegen Österreich schlecht aus in Sachen Halbfinal-Einzug. Doch gegen Ungarn hat sich das Team mit einem starken 35:28-Sieg zurückgemeldet. Ein Sieg gegen Kroatien an diesem Mittwochabend ( ARD, 20.30 Uhr) würde dem DHB-Team von Trainer Alfred Gislason einen Platz unter den besten Vier sichern. Freuen würde das auch so einige Handball-Veteranen in Nördlingen, die die EM natürlich interessiert mitverfolgen. Denn auch wenn die Abteilung Handball des TSV heute nicht mehr existiert, war das schnelle Spiel mit dem kleinen Ball lange Zeit ein Fixpunkt im Sportleben der Stadt. Als Spieler und Abteilungsleiter beim TSV Nördlingen mittendrin war Alt-Oberbürgermeister Hermann Faul, der für die Rieser Nachrichten einen Blick zurück wirft, aber zunächst noch eine Einschätzung zum aktuellen Turnier gibt.

„In unserem Spiel sieht man gute Ansätze, und dann setzt sich auch die individuelle Klasse durch“, sagt Faul mit Blick auf das Ungarn-Spiel. Er sei optimistisch gewesen, dass das DHB-Team sich steigern könne, und das war dann auch so. U21-Weltmeister Lichtlein sei sein Lichtblick gewesen, auch die jungen Köster und Knorr hätten überragend gespielt. "Wenn es uns dann noch gelingt, über außen das Spiel breiter zu machen, dann sehe ich für Mittwochabend zumindest ein positives Ende zur Hauptrunde", so der Ausblick des früheren Handball-Abteilungsleiters vor dem Spiel gegen Kroatien.

