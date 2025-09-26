Endlich wieder Heimspiel: TSV Nördlingen fordert Topteam Landsberg

Während der kalendarische Herbst gerade erst begonnen hat, ist rund ein Drittel der Bayernliga-Saison bereits passé. Nach vier Auswärtsspielen in Serie darf der TSV Nördlingen seine Fans an diesem Samstag wieder im Gerd-Müller-Stadion begrüßen, die Partie gegen den TSV Landsberg wird um 15.30 Uhr angepfiffen. Mithilfe der eigenen Anhänger will man dem Favoriten einen heißen Empfang bereiten.

Nico Lutz Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

TSV Nördlingen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Landsberg Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis