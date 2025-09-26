Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Rieser Nachrichten
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Nördlingen
Icon Pfeil nach unten
Lokalsport
Icon Pfeil nach unten

Heimspiel-Highlight: TSV Nördlingen fordert TSV Landsberg in der Fußball-Bayernliga

Fußball

Endlich wieder Heimspiel: TSV Nördlingen fordert Topteam Landsberg

Fußball-Bayernliga: Zum dritten Mal in Folge bekommt es der TSV Nördlingen mit dem Tabellenzweiten zu tun. Gegen Landsberg will man die Heimstärke nutzen.
Von Nico Lutz
    • |
    • |
    • |
    Nach schweren Wochen ohne Heimspiel sind die Nördlinger Fußballer diesen Samstag endlich wieder im Gerd-Müller-Stadion zu sehen. Links Nördlingens Mario Taglieber, gegen Marco Schmitzberger vom SV Kirchanschöring.
    Nach schweren Wochen ohne Heimspiel sind die Nördlinger Fußballer diesen Samstag endlich wieder im Gerd-Müller-Stadion zu sehen. Links Nördlingens Mario Taglieber, gegen Marco Schmitzberger vom SV Kirchanschöring. Foto: Christian Butzhammer

    Während der kalendarische Herbst gerade erst begonnen hat, ist rund ein Drittel der Bayernliga-Saison bereits passé. Nach vier Auswärtsspielen in Serie darf der TSV Nördlingen seine Fans an diesem Samstag wieder im Gerd-Müller-Stadion begrüßen, die Partie gegen den TSV Landsberg wird um 15.30 Uhr angepfiffen. Mithilfe der eigenen Anhänger will man dem Favoriten einen heißen Empfang bereiten.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden