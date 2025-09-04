Neun Hobby-Mannschaften messen sich bei den Nördlinger Stockschützen

Richtig Betrieb dürfte am kommenden Samstag, 6. September, auf der Stockschützen-Anlage an der Nördlinger Kaiserwiese herrschen. Nach dem großen Erfolg des ersten Hobbyturniers, das vergangenes Jahr im Rahmen der Feier zum 50-jährigen Bestehen der Stockschützen-Abteilung des TSV Nördlingen stattfand, folgt nun die zweite Auflage. Mit dabei sein werden diesmal neun Mannschaften aus Hobbyspielerinnen und -spielern – und auch interessierte Gäste sind eingeladen, dabei zu sein.

Zwei Teams mehr als im Vorjahr gehen in den Wettbewerb. Es spielen: Stadtverwaltung Nördlingen (Sieger des ersten Turniers), Freiwillige Feuerwehr Nördlingen, Stockschützen Damen, Polizeiinspektion Nördlingen, Familie Lessmann, Stammtisch Munk, Fußball AH TSV Nördlingen, Team Goldau und Rieser Nachrichten. Eine Mannschaft besteht aus mindestens vier Personen. Neben dem sportlichen Wettbewerb stehen wieder Geselligkeit und Gemeinschaft im Fokus des Turniers.

Stockschützen-Hobbyturnier in Nördlingen: Auch wer nicht spielt, ist willkommen

Treffpunkt für die Mannschaften (beim Stockschießen korrekterweise „Moarschaften“ genannt) ist am Samstag um 12.30 Uhr. Eine halbe Stunde lang wird sich eingeschossen, um 13 Uhr beginnt das Turnier. Es wird eine einfache Runde Jeder-gegen-Jeden gespielt, bis circa 17 Uhr sollen die Spiele beendet sein. Die Siegerehrung ist für 18 Uhr geplant.

Wie im vergangenen Jahr sind neben den Spielerinnen und Spielern auch alle anderen interessierten Gäste beim Turnier willkommen. Jeder und jede kann sich die Spiele anschauen, seine Favoriten anfeuern und einen geselligen Nachmittag auf der Kaiserwiese genießen. Die TSV-Stockschützen bieten Essen und Getränke an und freuen sich über jeden, der vorbeikommt. Der Eintritt ist frei.