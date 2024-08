Ju-Jutsu-Verband ehrt Nördlingens Tobias Bruckmeier

Anfang August hat das alljährliche Ju-Jutsu Bayerncamp des Bayerischen Ju-Jutsu Verbandes stattgefunden. Traditionell findet dieses in der ersten Woche der Sommerferien von Donnerstag bis Sonntag statt. Ausgetragen wurde es dieses Jahr in Amberg. Mit dabei waren auch 23 Kinder, Jugendliche und Trainer vom TSV Nördlingen. Dem Nördlinger Tobias Bruckmeier wurde dabei eine große Ehre zuteil.

Für die jungen Ju-Jutsuka ist das Ferienlager immer ein besonderes Event: Vormittags wird trainiert und am Nachmittag gibt es eine Vielzahl an Aktivitäten, für die sich die Teilnehmenden entscheiden können. Ein ganz besonderer Höhepunkt des diesjährigen Bayerncamps war die Würdigung des langjährigen Verbandsmitglieds und Nördlinger Kinder- und Jugendtrainers Tobias Bruckmeier. Für sein vielseitiges und jahrelanges Engagement im Verband bekam er den 4. Dan verliehen.

Ju-Jutsu beim TSV Nördlingen: Bruckmeier qualifiziert sich stetig weiter

Bereits seit seiner Jugend steht Bruckmeier auf der Matte, nicht nur als Trainingsteilnehmer, sondern auch als Helfer im Kinder- und Jugendtraining. Dabei hat er sich nicht nur einseitig weitergebildet: Neben dem Breitensporttraining und den Gürtelprüfungen hat er sich auch in den Wettkampfdisziplinen Duo und Fighting ausprobiert und beachtliche Erfolge feiern können. Aufgrund seiner Leistungen war er daher auch Teil des bayerischen Landeskaders.

Nach seiner aktiven Wettkampfzeit hatte er sich als Kampfrichter weitergebildet und steht seitdem bei den Wettkämpfen als Punktrichter auf der Matte und ist im Verband als Kampfrichterreferent tätig. Auch hier legt er großen Wert auf stetige Weiterbildung. Als einer der wenigen bayerischen Kampfrichter besitzt der Nördlinger die internationale Kampfrichterlizenz. Eva Straub, Präsidentin des Ju-Jutsu Verbands Bayern, überreichte ihm feierlich den vierten Schwarzen Gürtel und bedankte sich so für sein leidenschaftliches Engagement im Verband. Tobias Bruckmeier ist, so eine Mitteilung des TSV Nördlingen, ein wertvolles Mitglied im Vereinsleben sowie im Verband, das nicht nur Events organisiert, sondern auch, wann immer notwendig, Entscheidungen kritisch hinterfragt, um so das Beste für das Ju-Jutsu, seine Athleten und die Kampfrichter herauszuholen. (AZ)