Jugendfußball

vor 18 Min.

TSV-U17 verfehlt ihr Saisonziel nur knapp

Plus Der direkte Wiederaufstieg gelingt den U17-Fußballern des TSV Nördlingen nicht. Kommende Saison wird ein neuer Versuch gestartet – mit einem neuen Trainer.

Von Klaus Jais Artikel anhören Shape

Das Ziel der Fußball-U17-Junioren des TSV Nördlingen war der sofortige Wiederaufstieg in die Landesliga. Die Rieser wurden zwar in der Herbstrunde Erster und hatten sich somit souverän für die Meisterrunde im Frühjahr qualifiziert. Doch in der Meisterrunde setzte es in sieben Spielen drei Niederlagen. In der Saison 2023/24 müssen die Rieser (dann mit Trainer Kazim Temizel) einen neuen Anlauf für die Rückkehr in die Landesliga nehmen.

In der Herbstrunde mit nur acht Spielen wurden die Rieser Erster mit 30:9 Toren und nur einer Niederlage (in Joshofen-Bergheim 1:2). Die höchsten Siege gelangen gegen den FC Stätzling II (5:1) und gegen den TSV Schwabmünchen (6:1). In der Fairnesswertung der Herbstrunde belegte die TSV-U17 mit nur fünf gelben Karten und einer Zeitstrafe den ersten Platz. Der Start in die Meisterrunde war mit zwei Siegen verheißungsvoll. Dann folgte jedoch am dritten Spieltag bei der 1:5-Niederlage beim TSV Kottern die Ernüchterung. Als dann auch das Heimspiel gegen den FC Memmingen II mit 3:4 verloren wurde, war klar, dass das angestrebte Ziel Wiederaufstieg in die Landesliga nicht erreicht werden konnte.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen