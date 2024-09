ESV-Kegler tragen ihr Jubiläumsturnier aus

Zum 90-jährigen Jubiläum hat der ESV Nördlingen an zwei Wochenenden ein Kegelturnier mit insgesamt 15 Teams veranstaltet. Hierbei war von Hobbymannschaften über Kreisklasse, Bezirksliga, Bayernliga bis hin zur Bundesliga alles vertreten.

Am Ende konnte die erste Herrenmannschaft des ESV ihren Heimvorteil nutzen und mit 2247 Holz klar den Sieg erringen. Hinter den Lokalmatadoren belegten die Frauen des SSV Warmensteinach mit 2175 Holz den zweiten Platz, knapp vor den Herren des Eremitenhof Bayreuth (2172 Holz). Den besten Spieler des Turniers stellte ebenfalls der ESV Nördlingen: Gerd Häusler übertraf mit 605 Holz als Einziger die 600er-Marke. Beste Spielerin wurde die ehemalige Nördlingerin Melanie Steinle, die für Warmensteinach 565 Holz erzielte.

ESV Nördlingen ehrt langjährige Mitglieder bei Jubiläumsfeier

Neben dem Turnier der Kegler nahm auch die Schützenabteilung die Feier zum Anlass, eine Jubiläumsscheibe zu vergeben. Alle ESV-Mitglieder hatten in den Vorwochen die Möglichkeit, auf der Schießanlage einen 90-Teiler zu erzielen. Letztlich kam Doris Niederhuber mit einem 90,25-Teiler der Vorgabe am nächsten und konnte so die Ehrenscheibe gewinnen. Anschließend wurden bei einem gemeinsamen Spanferkelessen die Jubilare Helga Metterlein und Heinrich Niederhuber für 50 Jahre Vereinstreue, sowie Otto Metterlein für 60 Jahre Mitgliedschaft im Verein geehrt. Danach ließ man den Abend bei einer Feier gemeinsam ausklingen. (AZ)