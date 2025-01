Die Luft wird immer dünner für Munningens Bezirksoberliga-Kegler

Während die erste Mannschaft der Kegler von Losodica Munningen nach einer hauchdünnen Niederlage gegen Karlshuld immer stärker um den Klassenerhalt bangen muss, startet die Dritte optimal ins neue Jahr und holt zwei Siege.

Bezirksoberliga KC Losodica Munningen 1 – KV Karlshuld G1 3259:3260 (3:5). Mit dem Ziel, erfolgreich ins neue Jahr zu starten, trat Losodica 1 gegen Karlshuld an. Zu Beginn fiel es Simon Bühler schwer, in seinen Rhythmus zu finden. Doch nach und nach steigerte er sich und erzielte durch eine starke Schlussbahn beeindruckende 564 Holz. Manuel Meyr hingegen ließ sich nicht aus der Ruhe bringen und dominierte seinen Gegner mit starken 576 Holz. So konnte das Startpaar einen Vorsprung von 47 Holz herausspielen. Im Mittelpaar hatte Sven Löfflad erneut Schwierigkeiten, an seine früheren Leistungen anzuknüpfen, doch der eingewechselte Lukas Schwab überzeugte und sicherte den Munningern einen weiteren Punkt. Auch Andreas Leberle zeigte eine solide Leistung und gewann mit 557 Holz. Damit ging das Schlusspaar mit einem komfortablen Vorsprung von 119 Holz und einem Stand von 3:1 auf die Bahn.

Allerdings erwischten die Munninger Schlusskegler einen rabenschwarzen Tag. Die Gäste nutzten ihre Chancen und zeigten hervorragende Leistungen. Dabei verlor das Munninger Schlusspaar nicht nur beide Mannschaftspunkte, sondern auch den Vorsprung von 119 Holz. Nach dieser knappen Ein-Holz-Niederlage bleibt das Team weiterhin im Abstiegskampf gefangen.

S. Bühler – M. Geier 564:556 (1:3); M. Meyr – M. Lang 576:537 (3:1); S. Löfflad/L. Schwab – S. Riehl 525:493 (3:1); A. Leberle – P. Fischer 557:517 (3:1); T. Gruber – T. Dürfeldt 513:569 (0:4); M. Wagner/A. Rudel – U. Hammerer 524:588 (2:2)

Kegeln bei Losodica Munningen: Dritte Mannschaft spielt stark im neuen Jahr

Kreisklasse Nord 1 KC Losodica Munningen 3 – SKK Lauingen G2 2004:2015 (2:4). Die dritte Mannschaft absolvierte bereits in der vergangenen Woche das verlegte Spiel gegen Lauingen. Während das Duo Ferber/Pollithy den Punkt noch liegen lassen musste, spielten die restlichen Munninger Akteure alle Ergebnisse jenseits der 500er-Marke und ließen so den Gästen keine Chance. Besonders hervorzuheben ist das Ergebnis des Duos Schultz/Bucher mit 556 Holz. Durch diese starke Mannschaftsleistung gewann man am Ende ungefährdet mit 5:1.

J. Ferber/A. Pollithy – D. Suck 452:496 (0:4); M. Melzer – T. Spielberger 501:485 (3:1); J. Schwab – E. Kling 517:478 (3:1); S. Schultz/S. Bucher – A. Kaiser/E. Häusler 556:455 (4:0)

Munningens Jochen Schwab gelingt gegen Rains Zweite die Tagesbestleistung

Kreisklasse Nord 1 TSV Rain G2 – KC Losodica Munningen 3 1774:1947 (0:6). Die Euphorie des Spiels in der Vorwoche nahm Munningens Dritte mit nach Rain. Gegen schwache Gegner konnte das Youngster-Startpaar der Munninger ohne Gefahr beide Punkte einfahren und dem Schlusspaar einen komfortablen Vorsprung von 44 Holz erarbeiten. Das Duo Schneele/Schultz luchste den Gegnern trotz einer geringeren Holzzahl den Mannschaftspunkt ab. Auf den Nebenbahnen zündete Jochen Schwab ein Feuerwerk und erzielte mit starken 541 Holz die Tagesbestleistung. Damit gewinnt Losodica 3 beide Spiele im neuen Jahr souverän und feiert gleichzeitig den vierten Sieg in Folge. (AZ)

P. Wilhelm – M. Schwab 452:474 (2:2); M. Kollmann – J. Ferber 453:479 (2:2); T. Zinnecker – D. Schneele/S. Schultz 473:453 (1:3); L. Bachhuber – J. Schwab 396:541 (0:4)