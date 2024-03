Losodica Munningen steckt weiter tief im Abstiegskampf

Mit Sieg und Niederlage tritt die Erste der Munninger Kegler auf der Stelle. Die zweite Mannschaft kantert, Losodica III kommt nach Niederlage stark zurück.

Der KC Losodica Munningen I glänzt erst mit einem wichtigen Sieg gegen Ingolstadt im Abstiegskampf, in der folgenden Woche jedoch fehlt das Glück in Vöhringen. Die zweite Mannschaft lässt Mörslingen beim 6:0 keine Chance. Losodicas Dritte hat erst Pech im Nachholspiel gegen Rain und zeigt dann eine deutliche Reaktion Bausch-Holzheim.

Bezirksoberliga KC Losodica Munningen I – TSV Ingolstadt-Nord I 3167:3156 (5:3). Im Heimspiel gegen den Tabellenletzten aus Ingolstadt wollte man mit einem Sieg einen wichtigen Schritt im Abstiegskampf machen und die Gäste auf Distanz halten. Simon Bühler gelang im Startpaar mit 544 Holz und einer Aufholjagd der Sieg. Auch Manuel Meyr gewann mit hervorragenden 564 Holz souverän sein Duell. Somit erarbeitete sich Losodica eine 2:0-Führung sowie einen 64-Holz-Vorsprung.

Bezirksoberliga Kegeln: Munningen holt Sieg im Schlusspaar

Sowohl Lukas Schwab als auch das Duo Sven Löfflad und Jakob Schwab fanden nicht zu ihrem gewohnten Spiel, so gingen die Punkte aus dem Mittelpaar nach Ingolstadt. Es lag nun am Schlusspaar: Tobias Gruber dominierte seinen Gegenspieler mit 547 Holz und nahm ihm knappe 90 Holz ab. Auf den Nebenbahnen tat sich Andreas Leberle mit 514 Holz schwer. Dennoch gelang es den Riesern, auf den entscheidenden Schub zu glänzen und so den wichtigen Sieg einzufahren.

Bühler – Heinz 544:532 (2:2); Meyr – Weichhart 564:522 (2:2); L. Schwab – Peuser 502:553 (0:4); Löfflad/J. Schwab – Breckner 501:528 (1:3); Gruber – Krummer 542:457 (4:0); Leberle – Eckert 514:564 (0:4)

Losodicas Erste unterliegt Vöhringen trotz starker Leistung

Bezirksoberliga SC Vöhringen I – KC Losodica Munningen I 3341:3340 (5:3). Das sonst starke Startpaar Bühler/Meyr musste sich mit 524 Holz und 547 Holz geschlagen geben. Auch Sven Löfflad hatte in der Mittelpaarung trotz guten 548 Holz das Nachsehen. Auf den Nebenbahnen wiederum reichten Alexander Rudel 548 Holz für einen Punktgewinn. Somit war im Schlussdurchgang für Andreas Leberle und Tobias Gruber immer noch alles möglich. Leberle spielte mit 578 Holz groß auf und gewann seinen Punkt sowie einige Holz. Gruber brannte mit grandiosen 595 Holz ein Feuerwerk ab und verpasste nur knapp die 600er-Marke. Auch er holte einige Holz und seinen Punkt auf die Munninger Seite. Trotzdem reichte die Leistung des überragenden Schlusspaars knapp nicht und man verlor so unglücklich um ein Holz.

Lehner – Bühler 571:524 (3:1); Stocker – Meyr 561:547 (2:2); Schmidt – Löfflad 568:548 (2:2); Sailer/Renz – Rudel 505:548 (2:2); Schuldis – Leberle 565:578 (2:2); Allgaier – Gruber 571:595 (1:3)

Kreisklasse Kegeln: Munningens Zweite löst Pflichtaufgabe souverän

Kreisklasse KC Losodica Munningen G1 – SKK Mörslingen G1 2091:1826 (6:0). Die Munninger dominierten von Anfang bis Ende das Spiel und gewannen somit mit nur einem einzigen Satzverlust gefahrlos mit 6:0 und 265 Holz Unterschied. Tagesbester der Munninger war Michael Wagner mit starken 542 Holz, gefolgt von Routinier Kurt Drabandt mit 532 Holz. Die beiden Youngster Jakob Schwab und Hannes Hertle konnten mit 516 Holz und 510 Holz glänzen. Durch diesen Sieg festigte man die Position an der Tabellenspitze der Kreisklasse.

Schwab – Veh 516:444 (4:0); Hertle – Kienberger 510:459 (3:1); Wagner – Pegoretti 542:478 (4:0); Drabandt – Bobinger 523:445 (4:0)

Kreisklasse A TSV Rain G2 – KC Losodica Munningen G2 1982:1982 (4:2). Als klarer Favorit reiste man zum Nachholspiel unter der Woche nach Rain. Entgegen den Erwartungen unterlag Munningen den Gastgebern in den einzelnen Duellen deutlich. Allein Andreas Pollithy konnte mit dem Tagesbestwert von 551 Holz glänzen und so den einzigen Munninger Punkt im direkten Duell einfahren. Trotz dieses Ausrutschers steht Losodicas Dritte immer noch auf dem ersten Tabellenplatz der Kreisklasse A.

Wilhelm – Schultz 491:435 (2,5:1,5); Landes – Pollithy 435:551 (0:4); Wider – Bucher 530:494 (3:1); Dietrich – Drabandt 526:502 (3:1)

Gegen Bausch-Holzheim G2 schlägt Munningens Dritte zurück

Kreisklasse A SpG Bausch-Holzheim G2 – KC Losodica Munningen G2 1869:1991 (0:6). Nach dem Fauxpas in Rain wollte man sich in Holzheim den Frust von der Seele spielen. Am besten gelang das dem Tagesbesten Markus Bucher mit starken 564 Holz zu Beginn der Partie, womit der Grundstein für den Sieg gesetzt war. Seine Nachfolger machten ihren Job ebenfalls gut und so gewann man deutlich in Holzheim und bleibt Tabellenführer.

Burgkart – Bucher 504:564 (0:4); Almis – Pollithy 467:501 (1:3); Hitzler – Schwab 471:469 (1:3); Buchholz – Schultz (1:3)