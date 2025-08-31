Spielgemeinschaften bleiben mit Siegen in der A-Klasse Nord 1 vorne

Mit ihren jeweils zweiten Siegen blieben in der Fußball-A-Klasse Nord I die Spielgemeinschaften Munzingen/Birkhausen sowie Huisheim/Großsorheim/Hoppingen an der Tabellenspitze. Ihre ersten Siege fuhren Nähermemmingen/Baldingen und Wechingen deutlich ein. Am Tabellenende bleibt nach der zweiten Niederlage der FC Nordries. Verlegt auf den 19. September wurde Utzwingen - Minderoffingen.
Fußball
