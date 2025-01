Klaus Kleinert regiert nach 47 Jahren erstmals die Burgschützen

Gleich zu Beginn des neuen Jahres haben die Burgschützen Steinhart ihren neuen König gekürt. Dabei konnte ein langjähriges Mitglied erstmals die Königskette erringen.

Sportwart Maximilian Kleinert verkündete die Ergebnisse der Vereinsmeisterschaft 2024. In dieser Disziplin wird der Durchschnitt der besten fünf Schießergebnisse des vergangenen Jahres gewertet. In der Schützenklasse sicherte sich Florian Fleichaus mit durchschnittlich 382,80 Ringen erneut den Sieg. Maximilian Kleinert belegte mit 378,00 Ringen den zweiten Platz, knapp vor Jannik Schwefel (377,40 Ringe). Bei den Pistolenschützen siegte mit 353,80 Ringen erneut Wolfgang Fleichaus. Zweiter wurde Florian Fleichaus mit 338,60 Ringen. David Koffler erreichte mit 336,20 Ringen den dritten Platz. David Hübler setzte sich in der Jugendklasse Luftgewehr mit 363,80 Ringen erneut gegen Maximilian Hauck (359,40) durch. Auf Platz drei schoss sich Gregor Hauck mit 356,80 Ringen.

Königsschießen in Steinhart: Nachwuchstalente zeigen ihr Können

In der Schülerklasse Luftgewehr zeigten die Nachwuchstalente ihr Können. Jule Hertle erreichte mit 156,00 Ringen den ersten Platz vor David Reuter (122,20) und Jakob Pfitzinger (120,60). Der Wettbewerb Pistole Jugendklasse wurde 2024 zum ersten Mal ausgetragen. Hier siegte Joel Koffler mit sehr guten 348,40 Ringen vor Tobias Meyer mit 240,00 Ringen. Den von Walter Schröder gestifteten Wanderpokal „Bestes Jahres-Blattl“ gewann Markus Hertle mit einem 3,16-Teiler vor Jannik Schwefel (5,0-T.). Florian Fleichaus wurde Dritter (5,09-T.). In der Jugendklasse gewann Joel Koffler mit einem 2,13-Teiler den Wanderpokal. Die Plätze zwei und drei belegten Gregor Hauck (10,0-T.) und Maximilian Hauck (13,0-T.).

Bei der „Blattl-Prämie“ werden die drei besten Teiler (Blattl) des Wettbewerbs addiert. Mit einem Gesamtteiler von 70,19 sicherte sich Jannik Schwefel den ersten Platz vor Marlene Maier (93,44) und Maximilian Kleinert (124,09). In der Jugend- und Schülerklasse setzte sich Maximilian Hauck mit einem Gesamtteiler von 120,6 gegen David Hübler (124,08) und Mona Hertle (205,86) durch. In der Serienwertung – Fünfer Serien in Zehntelwertung – gewann Jannik Schwefel mit 52,60 Ringen. Rang zwei war hart umkämpft: Sowohl Marlene Maier als auch Stefan Hertle schossen eine Serie mit 51,30 Ringen. Mit der Deckserie setzte sich Maier mit 0,1 Ringen Vorsprung und 50,80 Ringen knapp durch. Bei der Jugend gewann David Hübler mit 51,50 Ringen und verwies Vorjahressieger Maximilian Hauck (50,00 Ringe) und Mona Hertle (49,20 Ringe) auf die weiteren Plätze. Die Serienwertung Luftpistole gewann Heinz Strobel mit 50,9 Ringen vor Udo Löfflad (48,9 Ringen) und Wolgang Fleichhaus (48,8 Ringen).

Königsproklamation ist der Höhepunkt bei der Feier der Burgschützen Steinhart

In der Disziplin „Gaudischeibe“ wurden die Ringe vertauscht. So fand sich beispielsweise die Zehn auf dem Ring des eigentlichen Sechsers wieder. Gewonnen hat, wer am Ende die beste Fünfer-Serie erzielte. Jannik Schwefel zielte auch hier am besten: Mit 44 Ringen verwies er Mona Hertle (41 Ringe) auf Platz zwei. Der dritte Rang ging dank der besseren Deckserie an Bernhard Grün (40 Ringe, Deckserie: 31 Ringe). Bei den Sachpreisen freute sich Jasmin Fleichaus mit einem 8,06-Teiler über Platz eins, gefolgt von Wolfgang Fleichaus (9,06-T.) auf Platz zwei und Marlene Maier (12,16-T.) auf Platz drei.

Der Höhepunkt des Jahres war die Königsproklamation. Die Königswürde 2025 gewann Klaus Kleinert erstmalig nach 47 Jahren Vereinszugehörigkeit mit einem 52,88-Teiler. Marlene Maier wurde mit einem 111,83-Teiler erneut erster Ritter. Jugendkönigin wurde Mona Hertle mit 65,6-Teiler. Der Vorjahreskönig David Hübler sicherte sich mit 106,0-Teiler den zweiten Platz. (AZ)