1,3-Teiler und 6,7-Teiler sind die Königsschüsse in Kleinsorheim

Über 50 Schützen nehmen am Königsschießen in Kleinsorheim teil. Christoph Kirchgasser und Laura Straß sichern sich mit meisterlichen Schüssen die Königstitel.

Zur diesjährigen Preisverteilung des Kleinsorheimer Königschießens hat Schützenmeister Martin Kirchgasser zahlreiche Mitglieder und Freunde der Edelweißschützen begrüßt und die Sieger des Königsschießens und des Vereineschießen gekürt. Rund 45 Schützen und acht Laserschützen nahmen am Preisschießen teil.

Zu Beginn wurden die Gewinner des Lichtgewehrschießens bekanntgegeben. Bei den Schülern, die noch aufgelegt schießen, sicherte sich Marie Frisch vor Vanessa Schröppel und Paul Schröppel den ersten Platz. Die Beste bei den Laserschützen freischießend war Sofia Göttler vor Luca Birkert und Vincent Köhnlein.

Laura Straß wiederholt ihren Erfolg im Preisschießen

Beim Preisschießen kam Jungschützin Laura Straß wie schon 2020 mit einem Ergebnis von 89 Ringen vor Johannes Bachmann auf den ersten Platz. Der Vereinspokal ging mit einem 30,4-Teiler an Wilfried Bachmann. Den Pistolenpokal gewann Ulrich Frisch mit einem 132,6-Teiler vor Michael Frick mit einem 149,3-Teiler. Den Damenpokal gewann Jungschützin Nina Dinkelmeier mit einem 106,0-Teiler.

Der Pokal in der Disziplin Aufgelegt-Schützen ging an Günter Hubel mit einem 70,4-Teiler. Die Edelweißscheibe hat Jungschützin Franziska Herrmann gewonnen, die mit einem 71,1-Teiler die anderen Teilnehmerinnen und Teilnehmer hinter sich lies. Großen Anklang findet jedes Jahr die Kategorie "Zimmerstutzen-Schießen", in der nach altbewährter Weise mit einem Zimmerstutzen drei Schüsse auf eine Scheibe geschossen werden. Hierbei errang Patrick Straß mit 34 Ringen vor Ulrich Frisch mit 33 Ringen den Titel.

Die Feuerwehr schießt in Kleinsorheim am Besten

Sieben Kleinsorheimer Vereine nahmen beim diesjährigen Vereineschießen teil. Die meisten Teilnehmer stellte die Jugendbude Bonker Sore, gefolgt vom Posaunenchor und der Feuerwehr mit jeweils der gleichen Anzahl an Teilnehmern. Das beste Vereinsergebnis erreichte dabei die FFW, gefolgt von der Jugend vom Bonker Sore und den Edelweißschützen.

Höhepunkt des Abends war die Proklamation der Schützenkönige für das Schützenjahr 2023. Mit einem 1,3-Teiler wurde Laura Straß Jugendkönigin und ließ somit Angelina Rommel (96,7-Teiler) und Franziska Herrmann (110,3-Teiler) weit hinter sich. Schützenkönig der Edelweißschützen wurde Christoph Kirchgasser mit einem 6,7-Teiler vor Johannes Bachmann (29,8-Teiler) und Hermann Vollhüter (66,0-Teiler).

Die Ergebnisse im Einzelnen: