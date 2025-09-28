Icon Menü
Kreisliga Nord: Alerheim bleibt ungeschlagen, Buchdorf feiert wichtigen Sieg – die Highlights des Spieltags!

Fußball

Punkteteilung gegen Reimlingen: Donaumünster hält Serie am Laufen

Fußball-Kreisliga Nord: Das 2:2 ist für den Aufsteiger das vierte Spiel in Folge ohne Niederlage. Spitzenreiter Alerheim bleibt weiterhin ohne Punktverlust.
Von Johannes Geiß
    • |
    • |
    • |
    Der SV Donaumünster-Erlingshofen (mit Kapitän Tobias Schneider, rechts) konnte gegen den FSV Reimlingen (mit Spielertrainer Dominik Kohnle) einen Punkt ergattern.
    Der SV Donaumünster-Erlingshofen (mit Kapitän Tobias Schneider, rechts) konnte gegen den FSV Reimlingen (mit Spielertrainer Dominik Kohnle) einen Punkt ergattern. Foto: Karlheinz Geiger

    Auch am sechsten Spieltag der Fußball-Kreisliga Nord bleibt Spitzenreiter SG Alerheim ohne Punktverlust. Im Derby setzte sich die Mannschaft mit 2:0 gegen Verfolger SV Holzkirchen durch. Im Tabellenkeller trennten sich die SG Ebermergen und der FC Lauingen in einem torreichen Duell unentschieden. Der FSV Buchdorf gewann den Schlagabtausch gegen den SV Ehingen-Ortlfingen und rückte damit auf Rang zwei vor, während der SV E/O ans Tabellenende abrutschte.

