Punkteteilung gegen Reimlingen: Donaumünster hält Serie am Laufen

Auch am sechsten Spieltag der Fußball-Kreisliga Nord bleibt Spitzenreiter SG Alerheim ohne Punktverlust. Im Derby setzte sich die Mannschaft mit 2:0 gegen Verfolger SV Holzkirchen durch. Im Tabellenkeller trennten sich die SG Ebermergen und der FC Lauingen in einem torreichen Duell unentschieden. Der FSV Buchdorf gewann den Schlagabtausch gegen den SV Ehingen-Ortlfingen und rückte damit auf Rang zwei vor, während der SV E/O ans Tabellenende abrutschte.

