Verletzungsmisere vor dem Topspiel: Reimlingen empfängt Alerheim

Die Serie von Kirchweih-Heimspielen geht weiter: Am Sonntag empfängt der FSV Reimlingen die SG Alerheim – zwei Mannschaften, die gerade viele verletzungsbedingte Ausfälle hinnehmen müssen. Beide Vereine stehen derzeit im oberen Viertel der Kreisliga-Tabelle und haben das Potenzial, sich bis ganz nach oben zu spielen. Für Dominik Kohnle, den Trainer des FSV, steht am eigenen Kirchweihwochenende fest: „Es gibt nur einen Sieg.“ Ob dieses Vorhaben in die Tat umgesetzt werden kann, wird sich am Sonntag um 15 Uhr in Reimlingen zeigen.

Pauline Herrle Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Reimlingen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Dominik Kohnle Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis