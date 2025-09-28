KTV Ries zieht im Traditionsderby in Monheim erneut den Kürzeren

Das prestigeträchtige Derby in der 2. Bundesliga Nord ging am Samstagabend mit 44:26 klar an den TSV Monheim. Trotz der dritten Niederlage in Folge gegen den Lokalrivalen zeigte der KTV Ries eine deutlich bessere Leistung im Vergleich zum enttäuschenden Saisonauftakt gegen Koblenz. Weniger Stürze, mehr Stabilität – auch wenn es am Ende nicht für den Sieg reichte, war die Entwicklung klar erkennbar.

Der Wettkampf begann am Boden. Alexander Kuhn zeigte eine gute Übung, musste aber vier Punkte an Monheims ausländische Verstärkung abgeben. Auch Clemens König kam nicht über drei abgegebene Zähler hinaus. Takeru Kashiwagi zeigte eine sehr saubere Übung, konnte jedoch nur ein Unentschieden holen. Die einzigen Punkte am Boden für Ries sammelte Jochen Engelbrecht – zwei Zähler. Das Gerät ging mit 7:2 an Monheim.

Offenes Duell zwischen KTV Ries und TSV Monheim am Pauschenpferd

Am Pauschenpferd dann ein etwas offeneres Duell: Lucas Buschmann und Neuzugang Hamish Carter konnten mit stabilen Übungen jeweils zwei Scorepunkte sichern. Clemens König und German Chebotarev mussten jedoch vier bzw. fünf Punkte abgeben. Gerätestand: 9:4 für Monheim.

An den Ringen entwickelte sich ein ähnliches Bild. Buschmann und Kuhn verloren ihre Duelle knapp, Kashiwagi punktete mit zwei Scorepunkten. Engelbrecht musste drei Zähler abgeben. Auch dieses Gerät ging mit 7:3 an die Gastgeber. Zur Halbzeit führte Monheim deutlich mit 23:9.

Sprung geht an den KTV Ries

Nach der Pause startete der KTV Ries am Sprung mit Rückenwind. Clemens König eröffnete mit einem sauberen Sprung und sicherte zwei Punkte. Jochen Engelbrecht musste sich einem technisch saubereren Gegner geschlagen geben und verlor vier Zähler. Danach setzte Kashiwagi mit einem kraftvollen Sprung ein Ausrufezeichen und holte vier Punkte. Kuhn rundete die Rotation mit einem stabilen Sprung ab, auch wenn er einen Zähler abgeben musste. Insgesamt holte Ries das Gerät knapp mit 6:5 – der erste Gerätesieg des Abends.

Am Barren zeigte sich die Klasse des TSV Monheim erneut. Trotz starker Übung verlor Buschmann vier Punkte, auch Kuhn konnte gegen seinen Kontrahenten nichts ausrichten. Chebotarev hatte erneut mit einem Fehler zu kämpfen und gab fünf Zähler ab. Einziger Lichtblick war Hamish Carter, der mit einem starken Auftritt fünf Scorepunkte sicherte. Das Gerät ging mit 11:5 an Monheim.

KTV Ries und TSV Monheim trennen sich am Reck mit 6:6

Am Reck entwickelte sich ein spannendes Duell auf Augenhöhe. Chebotarev eröffnete, musste jedoch vier Punkte abgeben. Kashiwagi konterte direkt mit vier Zählern. Buschmann überzeugte mit seiner Übung und gewann zwei weitere Punkte. Kuhn zum Abschluss musste diese allerdings wieder abgeben – Endstand 6:6. Damit war auch der Abend entschieden, und Monheim durfte den ersten Saisonsieg feiern.

Trotz der deutlichen Niederlage überwog auf Rieser Seite der positive Gesamteindruck. Die Leistungssteigerung gegenüber dem ersten Wettkampf war unübersehbar. Trainer Fabian Wolf zeigte sich entsprechend zufrieden: „Die Jungs haben sich heute viel besser präsentiert, das war ein wichtiger Schritt in der Entwicklung dieser neu geformten Mannschaft. Wenn wir auf dieser Leistung aufbauen, ist der erste Saisonsieg nur eine Frage der Zeit.” Kommende Woche will der KTV zu Hause gegen die TG Saar II den nächsten Schritt machen – und den vom Trainer erwähnten ersten Saisonsieg holen. Los geht es wie immer um 18 Uhr im Rieser Sportpark in Nördlingen. (AZ)