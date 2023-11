Kunstturnen

11:55 Uhr

KTV-Turnerinnen holen sich den vierten Meistertitel in Folge

Plus Die Damen der KTV Ries holen sich nicht nur die Meisterschaft, sondern steigen auch in Oberliga 1 auf. Nur an einem Gerät lief nicht alles nach Plan.

Einen weiteren Triumph hat die Damenmannschaft der KTV Ries feiern können: Sensationell gelang den Turnerinnen der vierte Meistertitel in Folge, der den erneuten Aufstieg bedeutet. Somit sind die Damen im nächsten Jahr in der höchsten bayerischen Turnliga, der Oberliga 1, vertreten.

Als Tabellenführer der Oberliga 2 reiste die Mannschaft zum zweiten Durchgang der Bayerischen Turnliga nach Marktoberdorf. Nachdem man den ersten Wettkampf souverän für sich entscheiden konnte, war das klare Ziel, die Tabellenspitze zu verteidigen.

