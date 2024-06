Nördlinger Läuferinnen sind in Donauwörth vorne mit dabei

Beim 12. WOHA-Sprint- und Laufmeeting liefern die TSV-Athletinnen Bestleistungen. 400-Meter-Läuferin Rupp qualifiziert sich für die deutschen U20-Meisterschaften.

Im Donauwörther Stauferparkstadion hat das 12. WOHA-Sprint- und Laufmeeting stattgefunden. Die Leichtathletinnen des TSV Nördlingen nutzten die kurze Anreise, um sich nach einer intensiven Vorbereitung im Wettkampf auf die Jagd nach neuen persönlichen Bestzeiten zu machen. Einzelne Athletinnen strebten darüber hinaus das Erlangen von Qualifikationsnormen für Meisterschaften auf Landes- und Bundesebene an.

Die hochgesteckten Ziele konnte vor allem die 400-Meter-Sprinterin Katharina Rupp erreichen. 57,81 Sekunden bedeuteten neben einer neuen Bestzeit über die 400-Meter-Distanz auch die Qualifikation für die deutschen U20-Meisterschaften, die im Juli in Koblenz stattfinden.

TSV Nördlingen ist gut vertreten beim 12. WOHA- Sprint- und Laufmeeting

Die jüngsten Sprinterinnen konnten über 75 Meter allesamt ihre persönlichen Bestleistungen steigern. Elena Erdle belegte mit 10,96 Sekunden den zweiten Platz in der Altersklasse W13. Greta Schwab verpasste mit 11,36 Sekunden auf Rang vier das Siegerpodest nur knapp. Theresa Grimm belegte mit einer Zeit von 11,78 Sekunden den sechsten Platz. Johanna Braun bestätigte über 800 Meter die Trainingseindrücke und verbesserte ihre persönliche Bestzeit auf 2:42,25 Minuten. Mit großem Vorsprung auf ihre Vereinskameradinnen Greta Schwab (3:00,77 Minuten, zweiter Platz) und Nila Specker (3:13,19 Minuten, dritter Platz) konnte sich Johanna Braun über den ersten Platz in der Altersklasse WU18 freuen.

Laura Diethei sicherte sich mit 13,84 Sekunden den Sieg über die 100 Meter in der Altersklasse WU15. Lina Mair (13,04 Sekunden) und Lina Heinle (13,56 Sekunden) belegten die Ränge zwei und drei in der Altersklasse WU18. Katharina Rupp konnte über die 100 Meter ihre persönliche Bestzeit pulverisieren und sicherte sich mit einer Zeit von 12,77 Sekunden in der Altersklasse WU20 den obersten Platz auf dem Siegerpodest. Satya Rudolph (WU20) sprintete in 14,61 Sekunden auf den dritten Rang. Weitere Ergebnisse: Nila Specker (100 Meter: 14,24 Sekunden); Johanna Braun (100 Meter: 14,46 Sekunden); Greta Schwab (100 Meter: 14,78 Sekunden). (AZ)

