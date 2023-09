Rieser Athleten starten bei den Lauterner Landschaftsläufen

Sportler der LG Donau-Ries sind beim fünften Lauf der Ostalbcup-Laufserie dabei. In ihren Altersklassen holen die Rieser gute Ergebnisse.

Bereits zum 18. Mal hat der Sportverein Lautern die Lauterner Landschaftsläufe mit einem Schülerlauf, einer Nordic-Walking-Strecke über 12,6 Kilometer, dem Lappertallauf über 12,6 Kilometer und dem Ostalb-Panoramalauf über 23,5 Kilometer veranstaltet. Es war bereits der fünfte Lauf der diesjährigen Ostalbcup-Laufserie, zu der auch der Ipf-Ries Halbmarathon gehört. Auch Nördlingen war dabei einmal mehr bestens vertreten.

Der Startschuss fiel pünktlich um 9.30 Uhr bei sehr warmen 19 Grad und guten Laufbedingungen im Ortskern von Lautern. Die Kurzstrecke führte durch das Lappertal zum Rosenstein, durch Lauterburg, um den Pfaffenberg zurück nach Lautern. Den Lappertallauf mit fast 400 Höhenmetern gewann Steffen Krebs von der Kreissparkasse Ostalb in 47:39 Minuten, acht Minuten vor dem zweiten Benjamin Richter von der Rems-Zeitung. Schnellste Frau war Claudia Grieser von den Kapfenburgknallern in 1:08:33 Stunden.

So liefen die Rieser Athleten in Lautern

Unter den knapp 100 Startern kamen die Läuferin und Läufer des TSV Nördlingen, die auch für die LG Donau-Ries starten, in folgenden Zeiten ins Ziel: Hans Niederhuber 1:11:32 Stunden (34. der Gesamtwertung, 3. der Altersklasse M65), Georg Eberhardt 1:14:49 Stunden (40. Mann, 6. AK M60), Klaus Wurscher 1:26:24 Stunden (8. AK M60) und Sarah Langer 1:30:22 Stunden (2. AK W35). Die 23,5 Kilometer lange Strecke des Ostalb-Panoramalaufs mit fast 900 Höhenmetern führte am Fuße des Rosensteins entlang über Heubach nach Beuren, von dort über einen steilen Anstieg zum Bargauer Kreuz, über Bartholomä und Lauterburg, um den Pfaffenberg zurück nach Lautern.

Sieger war Maximilian von Lippe vom PTSV Rosenheim in 1:34:09 Stunden, fast zehn Minuten vor dem zweiten Simon Hartel vom Skiclub Heubach-Batholomä. Erste Frau im Ziel war Angela Brunnhuber vom Landratsamt Ostalbkreis in 2:03:58 Stunden. Vom TSV Nördlingen überquerte Rudi Ortner in 2:04:08 Stunden als 16. der Gesamtwertung und Erster in der Altersklasse M55 die Ziellinie. Der nächste Lauf der diesjährigen Ostalbcup-Serie findet am 15. Oktober in Neresheim statt. (AZ)