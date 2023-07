Laufsport

Über 1000 Läufer trotzen der Hitze beim 19. Nördlinger Stadtlauf

Plus Die knapp 30 Grad Celsius haben der Lust am Laufen um Nördlingen keinen Abbruch getan. Über alle Altersklassen hinweg wird ein großes Sportfest gefeiert.

Von Maximilian Bosch

Zum 19. Mal hieß es am vergangenen Samstag " Nördlingen läuft rund", und das fast wieder wie in besten Zeiten: Nach den circa 900 Teilnehmerinnen und Teilnehmern im vergangenen Jahr waren es bei dieser Auflage über alle Altersklassen hinweg wieder über 1000 Sportbegeisterte, die sich auf die 400, 800 und 6000 Meter langen Strecken des Stadtlaufs begaben. Im Hauptlauf schafften es gleich mehrere Läufer und eine Läuferin aus dem Ries aufs Treppchen, am schnellsten war ein Athlet des VSC Donauwörth.

Von den hohen Temperaturen unbeirrt fingen die kleinsten Teilnehmer um 14.45 Uhr an mit dem Kinderlauf, der wie berichtet, wieder um die St.-Georgs-Kirche führte. Unter dem Applaus Hunderter Zuschauerinnen und Zuschauer drehten die kleinen Sportler der Jahrgänge 2017 und jünger ihre circa 400 Meter lange Runde. "Eltern, Großeltern, alle sind da, es ist etwas sehr Schönes", sagte Oberbürgermeister David Wittner, der diesen und die folgenden Läufe per Startschuss eröffnete. Es folgte der Schülerlauf 1 der Jahrgänge 2014 bis 2016 über 800 Meter, in dem aufgrund der hohen Zahl an Startern dieses Jahr Buben und Mädchen getrennt liefen. Im Schülerlauf 2 (auch 800 Meter) waren die Jahrgänge 2011 bis 2013 an der Reihe, bevor der Hauptlauf startete. Kurz nach diesem gingen schließlich noch die Walker und die Läufer mit Handicap auf die Strecke – der Stadtlauf ist für alle da.

